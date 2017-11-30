Чемпион мира по боксу Бивол проведет следующую защиту титула в США

Источник: РИА "Новости"

5 ноября 26-летний Бивол в 12-раундовом поединке в Монте-Карло выиграл у австралийца Трента Бродхёрста техническим нокаутом в первом раунде и защитил титул чемпиона мира WBA.

«В первой четверти следующего года мы планируем организовать для Бивола бой в США. Мы надеемся, что сможем договориться с одним из главных наших соперников в этом весе. Бивол готов драться с лучшими, он просил бой с боксером, занимающим первые места в рейтингах», — заявил Рябинский.

Сообщается, что Рябинский ведет переговоры с исполнительным вице-президентом американского телеканала HBO Питером Нельсоном о предполагаемой дате боя Бивола. Также отмечается, что «Мир бокса» в организации предстоящего боя будет сотрудничать с промоутерской компанией Main Events, главным клиентом которой является обладатель титула Всемирной боксерской организации (WBO) россиянин Сергей Ковалев. С 2013 года бои Ковалева транслирует HBO. Ранее Бивол сообщал ТАСС, что готов выйти с Ковалевым на поединок.

Ранее президент WBA Жилберто Мендоса сообщил, что Бивол обязан начать переговоры о проведении боя с кубинцем Салливаном Баррерой. 20 ноября менеджер Бивола Вадим Корнилов сообщил, что спортсмен планирует провести бой с Баррерой в феврале или марте 2018 года в Нью-Йорке.