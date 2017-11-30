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14:15 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по боксу Бивол проведет следующую защиту титула в США

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол следующую защиту своего титула проведет в США. Об этом сообщил глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, которого цитирует портал Fightnews.

Источник: РИА "Новости"

5 ноября 26-летний Бивол в 12-раундовом поединке в Монте-Карло выиграл у австралийца Трента Бродхёрста техническим нокаутом в первом раунде и защитил титул чемпиона мира WBA.

«В первой четверти следующего года мы планируем организовать для Бивола бой в США. Мы надеемся, что сможем договориться с одним из главных наших соперников в этом весе. Бивол готов драться с лучшими, он просил бой с боксером, занимающим первые места в рейтингах», — заявил Рябинский.

Сообщается, что Рябинский ведет переговоры с исполнительным вице-президентом американского телеканала HBO Питером Нельсоном о предполагаемой дате боя Бивола. Также отмечается, что «Мир бокса» в организации предстоящего боя будет сотрудничать с промоутерской компанией Main Events, главным клиентом которой является обладатель титула Всемирной боксерской организации (WBO) россиянин Сергей Ковалев. С 2013 года бои Ковалева транслирует HBO. Ранее Бивол сообщал ТАСС, что готов выйти с Ковалевым на поединок.

Ранее президент WBA Жилберто Мендоса сообщил, что Бивол обязан начать переговоры о проведении боя с кубинцем Салливаном Баррерой. 20 ноября менеджер Бивола Вадим Корнилов сообщил, что спортсмен планирует провести бой с Баррерой в феврале или марте 2018 года в Нью-Йорке.

На счету россиянина 12 побед (10 — нокаутом) и ни одного поражения. На счету Ковалева 31 победа (27 — нокаутом), одна ничья и два поражения.

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