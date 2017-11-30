Официально объявлено о бое казахстанца Джукембаева в андеркарте вечера Лемье — Сондерс

Вечер бокса в Лавале пройдет 16 декабря на арене Place Bell, которая вмещает 10 300 зрителей. Главным событием станет бой между канадцем Давидом Лемье (38−3, 33 КО) и чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (25−0, 12 КО). Всего зрители увидят 12 поединков.

Отметим, что Джукембаев дебютировал на профи-ринге в декабре 2015 года. Все десять боев уроженец города Шу из Жамбылской области провел в Канаде. В апреле 2017 года Джукембаев завоевал первый титул в карьере, став обладателем второстепенного пояса IBO International после победы нокаутом над мексиканцем Косми Риверой (41−24−3, 28 КО).