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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

Официально объявлено о бое казахстанца Джукембаева в андеркарте вечера Лемье — Сондерс

Непобежденный казахстанский боксер полусреднего веса Батыр Джукембаев (10−0, 9 КО) узнал соперника по бою в вечере бокса в канадском Лавале, передает корреспондент Vesti.kz. Об этом было объявлено на пресс-конференции, посвященной этому событию.

26-летнему Джукембаеву будет противостоять 22-летний американец Уилберт Лопес (20−8, 14 КО). Поединок рассчитан на восемь раундов.

Вечер бокса в Лавале пройдет 16 декабря на арене Place Bell, которая вмещает 10 300 зрителей. Главным событием станет бой между канадцем Давидом Лемье (38−3, 33 КО) и чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (25−0, 12 КО). Всего зрители увидят 12 поединков.

Отметим, что Джукембаев дебютировал на профи-ринге в декабре 2015 года. Все десять боев уроженец города Шу из Жамбылской области провел в Канаде. В апреле 2017 года Джукембаев завоевал первый титул в карьере, став обладателем второстепенного пояса IBO International после победы нокаутом над мексиканцем Косми Риверой (41−24−3, 28 КО).

Дела Джукембаева ведет менеджер канадская промоутерская компания Eye of the Tiger Management, которая вместе с американской Golden Boy представляет интересы Лемье.

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