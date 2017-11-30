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11:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Бой отменен». Почему у казахстанского боксера сорвался дебют 1 декабря в США

26-летний средневес должен был боксировать 1 декабря.

26-летний казахстанский боксер Арман Рысбек, ставший чемпионом Всемирной серии бокса (WSB) в составе «Астана Арланс», не выйдет на ринг 1 декабря в Тампе, передает корреспондент Vesti.kz.

«Соперник получил травму и не сможет выйти на ринг», — сообщил менеджер боксера Фархад Шарипов.

Подобрать другого соперника в такие короткие сроки команде не удалось.

Подтвердил информацию и Арман Рысбек, который готовился выйти на ринг и тренировался под руководством Шарипова и Фернандо Сото.

«Бой отменен. Пока точно сказать не могу, но, возможно, в декабре мы сделаем бой», — поделился Рысбек, для которого поединок станет дебютным среди профи.

Напомним, ранее стало известно о двух боях казахстанца Армана Рысбека — они были намечены на 1 декабря текущего года и 27 января 2018. Менеджер боксера Фархад Шарипов анонсировал, что первый бой Рысбека пройдет в одном вечере с Иваном Дычко (2−0, 2 КО), но Boxrec.com позже изменил запись об этом.

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