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19:21 (мск), источник: ТАСС

WBA обязала Бивола начать переговоры о бое с кубинцем Баррерой

ТАСС, 29 ноября. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол обязан начать переговоры о проведении боя с кубинцем Салливаном Баррерой. Об этом в Twitter сообщил президент WBA Жилберто Мендоса.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Сообщаю, что Баррера является обязательным претендентом для Бивола, и начиная с 27 ноября спортсмены должны начать переговоры о проведении поединка», — написал Мендоса.

20 ноября менеджер Бивола Вадим Корнилов сообщил, что спортсмен планирует провести бой с Баррерой в феврале или марте 2018 года в Нью-Йорке.

5 ноября 26-летний Бивол в 12-раундовом поединке в Монте-Карло выиграл у австралийца Трента Бродхёрста техническим нокаутом в первом раунде и защитил титул чемпиона мира WBA. На счету россиянина 12 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.

26 ноября Баррера победил доминиканца Феликса Валеру по очкам в рейтинговом 10-раундовом поединке и сохранил статус первого номера рейтинга и обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA. В активе 35-летнего Барреры 21 победа (14 нокаутом) и одно поражение.

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