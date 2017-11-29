WBA обязала Бивола начать переговоры о бое с кубинцем Баррерой

«Сообщаю, что Баррера является обязательным претендентом для Бивола, и начиная с 27 ноября спортсмены должны начать переговоры о проведении поединка», — написал Мендоса.
20 ноября менеджер Бивола Вадим Корнилов сообщил, что спортсмен планирует провести бой с Баррерой в феврале или марте 2018 года в Нью-Йорке.
5 ноября 26-летний Бивол в 12-раундовом поединке в Монте-Карло выиграл у австралийца Трента Бродхёрста техническим нокаутом в первом раунде и защитил титул чемпиона мира WBA. На счету россиянина 12 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.
26 ноября Баррера победил доминиканца Феликса Валеру по очкам в рейтинговом 10-раундовом поединке и сохранил статус первого номера рейтинга и обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA. В активе 35-летнего Барреры 21 победа (14 нокаутом) и одно поражение.