WBA обязала Бивола начать переговоры о бое с кубинцем Баррерой

Источник: ИТАР-ТАСС

«Сообщаю, что Баррера является обязательным претендентом для Бивола, и начиная с 27 ноября спортсмены должны начать переговоры о проведении поединка», — написал Мендоса.

20 ноября менеджер Бивола Вадим Корнилов сообщил, что спортсмен планирует провести бой с Баррерой в феврале или марте 2018 года в Нью-Йорке.

5 ноября 26-летний Бивол в 12-раундовом поединке в Монте-Карло выиграл у австралийца Трента Бродхёрста техническим нокаутом в первом раунде и защитил титул чемпиона мира WBA. На счету россиянина 12 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.