Майк Тайсон рассказал, как из мальчика из трущоб превратился в легендарного боксера

Источник: AP 2017

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, Тайсон, на счету которого 50 побед (44 — нокаутом) и шесть поражений, — один из самых известных боксеров в истории.

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В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира, нокаутировав соперника Тревора Бербика уже во втором раунде.

Тайсон является основателем промоутерской компании Iron Mike Promotions, он также учредил благотворительный фонд Mike Tyson Cares, который предоставляет помощь жертвам домашнего насилия, и занимается пожертвованиями в детские теннисные организации.

Также Тайсон занимается открытием сети одноименных спортзалов в ряде стран Азии, Африки, Европы, Южной и Северной Америки. Ранее в ноябре он сообщил о планах развивать бизнес по выпуску собственного энергетического напитка. Тайсон намерен в ближайшем будущем открыть боксерский зал и в Москве, однако с размером инвестиций пока не определился.

Мечта, изменившая жизнь.

По словам Тайсона, его детство было непростым. «Я вырос в самом бедном районе Америки, в Нью-Йорке. И жизнь моя была очень сложной. Мама была алкоголичкой, а отец — сутенером. У меня не было нормального воспитания, и из-за этого в конечном итоге у меня были проблемы с законом», — рассказал он.

Однако жизнь боксера, по его словам, кардинально изменилась после знакомства с Кассом Д’Амато (первый тренер Тайсона). Тогда будущей звезде было 13 лет. «Он научил меня боксировать, и моя жизнь изменилась», — сказал Тайсон.

«Дисциплина и только дисциплина, говорил он мне. “Ты должен быть лучшим, ты должен делать это лучше всех. Если ты хочешь пойти куда-то погулять — никаких гулянок. Если ты хочешь стать чемпионом и хочешь курить травку и выпивать, тогда ты не будешь чемпионом никогда, забудь об этом”. Поэтому он тренировал меня, и он дисциплинировал меня каждый день», — вспомнил Тайсон.

«Мне было 15. Я хотел стать чемпионом мира. Это первая мечта. У меня до этого никогда не было никакой мечты в жизни», — рассказал он.

При этом, по словам Тайсона, в юности он никогда не дрался ни с кем. Его первая драка на улице произошла, когда «пришли большие парни и украли его голубей из голубятни». «Тогда я впервые подрался на улице», — вспомнил Тайсон.

Первый любительский бой боксера, по его словам, прошел негладко. «Это было ужасно.

Я вырубил парня, и затем — мне было всего 14 лет, я ничего не понимал, я был слишком возбужден, — встал на него и крикнул “Да!” и поставил ногу ему на горло. Этого не надо было делать, но я был так возбужден, что наступил на бедного парня.

Это было ужасно", — рассказал он.

В 20 лет, в 1986 году, Тайсон стал самым молодым чемпионом за всю историю супертяжелого веса. «Я всегда был супертяжем, поэтому мне было легко побить рекорд. Мне не нужно было наращивать мышечную массу, чтобы быть больше. Я уже был большим, когда был подростком», — объяснил он.

По словам Тайсона, его главный урок после серии побед и поражений как на ринге, так и в жизни — не расстраиваться, не чувствовать жалость к себе и постараться создать все снова.

Главный компонент успеха, по мнению боксера, — дисциплина. Помимо этого, он уверен, что у каждого человека должен быть ментор, человек, который в него верит, подбадривает его и направляет.

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Семейная жизнь.

«У меня другой план тогда был, а сейчас мой главный план — это семья и дети. Я стал семьянином», — отметил Тайсон.

По словам боксера, в семье ни он, ни его жена не играют главной роли. «Я зарабатываю все деньги, а она дает все указания. Как понять, кто главный?» — заявил он.

«Мой обычный день выглядит так. Я встаю примерно в шесть утра. Затем мы детей отправляем умываться, готовим им еду, даем время поиграться и отвозим в школу. После мы возвращаемся домой и решаем, какой бизнес будем начинать, и какие будем получать дивиденды с этого бизнеса», — пошутил Тайсон.

Большой бренд.

Боксер владеет одноименным брендом Mike Tyson и активно работает в культурно-развлекательной сфере. Так, пару лет назад Майк Тайсон показал на Бродвее шоу о своей жизни «Неоспоримая правда» (Undisputed Truth). По словам Тайсона, подготовка к выходу на сцену и к бою одинакова.

«Это то же самое. Если у тебя матч и ты проиграл бой, или ты на сцене, где тебя забросали чем-то — боль та же самая. Ты чувствуешь себя несчастным, тебе надо в больницу, чтобы зализать свои раны. Вот только после театра у тебя остаются психологические раны, а не физические», — рассказал он.

Недавно он закончил вторую часть одноименного шоу, с ним в 2018 году Тайсон может провести международный тур. «Это очень много работы, как и с первым шоу, я чуть не умер от этого. Я не очень тороплюсь делать такой большой тур. Может, в следующем году», — отметил он.

Тайсон не исключает, что в будущем может стать продюсером фильмов. «Скорее всего, мы начнем снимать фильмы. Сейчас я буду продюсером фильмов», — рассказал он. При этом Тайсон добавил, что предпочитает быть актером, стоять перед камерой, а не за ней.

Помимо этого Тайсон пишет книги и озвучивает мультфильмы. «Мне это нравится, я ожидаю больше работы в этом направлении», — сообщил он.

Боксер также имеет собственный подкаст. «Он называется Bite a Miс («Укуси Майка/микрофон», игра слов — ред.).

Помните, я откусил ухо? Теперь я играю с этой метафорой — “Укуси микрофон”.

Мы просто разговариваем, проводим интервью с селебрити… Мы интервьируем людей и в тюрьмах, все хорошо", — сообщил он.

По словам Тайсона, он уделяет свое время не только семье и бизнесу, но и своим подопечным. «В настоящий момент есть несколько бойцов, за которыми я присматриваю, они очень хорошие. Я никогда не смогу стать как мой тренер, но могу стать кем-то для них», — добавил он.

Боксер рассказал, что в настоящее время в его бизнес-планы входит развитие в сфере киноиндустрии. «Моя жена у нас босс. И она ставит цели в бизнесе. Она говорит, давай сейчас заниматься бизнесом в кинопроизводстве», — рассказал он.

Помимо этого боксер планирует расширить сеть боксерских клубов Майка Тайсона, он уже получил предложения из ряда стран, в том числе Китая, Австралии, ОАЭ.