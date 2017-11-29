В одном вечере с Мейвезером, или как дебютирует чемпион WSB из «Астана Арланс» на профи-ринге в США

Первый профессиональный поединок Рысбек проведет в Тампе, и выйдет в одном вечере с соотечественником и супертяжеловесом Иваном Дычко (2−0, 2 КО).

«Арман Рысбек сражается в эту пятницу в Тампе, в USF Sundome. Приходите и поддержать нового проспекта из Казахстана», — написал в социальных сетях менеджер боксера Фархад Шарипов.

Известен и соперник Рысбека — им стал 26-летний американец Дональд Джексон (0−1). Формат боя — четыре раунда.

Определен и второй поединок Рысбека, который обозначен как Pro debut. 27 января 2018 года в Орландо Арман встретится в четырехраундовом бою с 27-летним Эштоном Сайксом (1−0). Еще одним участником этого шоу станет 30-летний Джастин Мейвезер Джонс (3−0, 3 КО), брат Флойда Мейвезера-младшего.