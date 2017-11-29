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09:37 (мск), источник: Vesti.kz

«Они бы не поступили со мной так, будь мое имя Головкин». Ригондо разочарован решением WBA по его титулу

Кубинец Гильермо Ригондо (17−0, 11 КО) выразил разочарование по поводу решения Всемирной боксерской ассоциации (WBA) относительно его титула чемпиона организации во втором легчайшем весе. Об этом сообщает BoxingScene.com.

Ранее стало известно, что Ригондо потеряет свой пояс в случае поражения от чемпиона мира WBO в первом легком весе украинца Василия Ломаченко (9−1, 7 КО), бой с которым запланирован на 9 декабря в Лас-Вегасе. Ради этого поединка кубинец поднялся на две весовые категории. В случае победы Ригондо WBA предоставит ему пять дней для того, чтобы решить: оставаться в полулегком весе или вернуться в легчайший. Если же Гильермо проиграет бой, то пояс WBA станет вакантным. Таковым было условие WBA для Ригондо, который ради встречи с Ломаченко отложил обязательную защиту.

«Очень и очень разочарован решением WBA. Интересно, поступили бы они таким же образом, будь мое имя “Канело”, Флойд Мейвезер, Энтони Джошуа или даже Геннадий Головкин? Готов поспорить, что нет!» — написал Ригондо в своем твиттере.

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Также кубинец вспомнил ситуацию с экс-чемпионом мира в полусреднем весе британцем Келлом Бруком (36−2, 25 КО), который в сентябре 2016 года также поднялся на две весовые категории ради боя с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). После досрочного поражения Брук вернулся в свой дивизион и провел защиту титула против Эррола Спенса, которому проиграл нокаутом.

«Если это было нормально с Бруком, когда он подрался с Головкиным в среднем весе, а затем вернулся в полусредний и защитил титул против Спенса, почему со мной должно быть по-другому? Ах да, я знаю… Деньги. Возможно, мне нужно включить в эту ветку Дональда Трампа, потому что он очень любит бокс», — добавил Ригондо.

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