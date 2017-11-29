Орландо Салидо с флагом Казахстана и в кепке GGG анонсировал свой следующий бой

Американский матчмейкер и промоутер Шон Гиббонс опубликовал в своем твиттере видео с участием Салидо, в котором они приглашают фанатов на поединок. При этом мексиканец держит в руках флаг Казахстана, а на его голове бейсболка с инициалами GGG.

«Хотите увидеть лучший бокс? Включайте HBO Sports 9 декабря и не пропустите бой Салидо. Triple G, мексиканский стиль», — сказал Гиббонс.

Салидо проведет следующий бой против соотечественника Мигеля Романа (57−12, 44 КО). Поединок состоится 9 декабря в Лас-Вегасе в рамках второго полулегкого веса.