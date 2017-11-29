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09:11 (мск), источник: Vesti.kz

Орландо Салидо с флагом Казахстана и в кепке GGG анонсировал свой следующий бой

Экс-чемпиона мира в полулегком весе мексиканец Орландо Салидо (44−13−4, 31 КО), который, похоже, является фанатом чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), оригинальным образом анонсировал свой следующий бой.

Американский матчмейкер и промоутер Шон Гиббонс опубликовал в своем твиттере видео с участием Салидо, в котором они приглашают фанатов на поединок. При этом мексиканец держит в руках флаг Казахстана, а на его голове бейсболка с инициалами GGG.

«Хотите увидеть лучший бокс? Включайте HBO Sports 9 декабря и не пропустите бой Салидо. Triple G, мексиканский стиль», — сказал Гиббонс.

Салидо проведет следующий бой против соотечественника Мигеля Романа (57−12, 44 КО). Поединок состоится 9 декабря в Лас-Вегасе в рамках второго полулегкого веса.

При этом Салидо не в первый раз показывает свою симпатию в адрес Головкина. Так, в июне прошлого года мексиканец сфотографировался в футболке GGG. Этот поступок оценил и Головкин.

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