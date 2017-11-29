Орландо Салидо с флагом Казахстана и в кепке GGG анонсировал свой следующий бой

Это случилось в первом тайме встречи, когда Дзюба разминался за боковой линией поля.
Американский матчмейкер и промоутер Шон Гиббонс опубликовал в своем твиттере видео с участием Салидо, в котором они приглашают фанатов на поединок. При этом мексиканец держит в руках флаг Казахстана, а на его голове бейсболка с инициалами GGG.
«Хотите увидеть лучший бокс? Включайте HBO Sports 9 декабря и не пропустите бой Салидо. Triple G, мексиканский стиль», — сказал Гиббонс.
Салидо проведет следующий бой против соотечественника Мигеля Романа (57−12, 44 КО). Поединок состоится 9 декабря в
При этом Салидо не в первый раз показывает свою симпатию в адрес Головкина. Так, в июне прошлого года мексиканец сфотографировался в футболке GGG. Этот поступок оценил и Головкин.