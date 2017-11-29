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09:06 (мск), источник: Vesti.kz

Геннадия Головкина назвали лучшим средневесом со времен Марвина Хаглера

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0−1, 33 КО), владеющий титулами чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, является лучшим представителем своего дивизиона со времен легендарного американца Марвина Хаглера. Об этом в своей статье на Boxingnews24.com написал Шон Джонс.

Источник: Reuters

«Головкин быстро приближается к рекорду Бернарда Хопкинса по числу успешных защит титулов, и уже сейчас очевидно, что GGG — лучший боец, который дивизион видел со времен Марвина Хаглера.

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Головкин выглядел почти непобедимым с момента захвата дивизиона семь лет назад в 2010 году. До недавнего времени Головкин нокаутировал всех соперников, с которыми он сталкивался как чемпион. Эта серия прервалась, когда он прошел полную дистанцию против Дэниэля Джейкобса в марте этого года.

В последнем бою против Сауля «Канело» Альварес Головкин снова прошел 12 раундов, но доминировал и заслуживал победу. Судьи по итогам 12 раундов насчитали ничью, однако общественность пришла к выводу, что GGG выиграл тот бой.

После ухода Хаглера почти 30 лет назад в среднем весе было много хороших средневесов, таких как Бернард Хопкинс, Рой Джонс-младший, Джеральд Макклеллан, Оскар Де Ла Хойя, Серхио Мартинес, «Канело», Мигель Котто, Майкл Нанн и Феликс Штурм. Тем не менее, ни один из них не имел столь впечатляющую и продолжительную серию досрочных побед.

Головкин должен быть признан лучшим в среднем весе после Хаглера с точки зрения побед и того, как он выиграл свои бои. Головкин обладал большей выносливостью, чем вышеупомянутые чемпионы в среднем весе, и это делает его лучшим после Хаглера, на мой взгляд. Хопкинс не сделал достаточно будучи чемпионом в среднем весе, чтобы поставить его на тот же уровень, что и Хаглера, но Головкин — самый Хаглер из них двоих, — написал автор.

Добавим, что Головкин является лучшим нокаутером в истории среднего веса, за что был удостоен включения в Книгу рекордов Гиннесса. В то же время в бою с Джейкобсом прервалась рекордная серию досрочных побед у Головкина, которая насчитывала 23 «виктории». Это была самая длинная серия среди действующих чемпионов мира.

Тем не менее, Головкин приблизился к рекорду Хопкинса (20 успешных защит титула в среднем весе), доведя в этом году число успешных защит титула до 18.

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