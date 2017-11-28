Майк Тайсон заявил о желании поддерживать молодых боксеров
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира американец Майк Тайсон заявил о планах помогать развиваться молодым боксерам. Об этом спортсмен объявил на форуме в Москве.
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира американец Майк Тайсон заявил о планах помогать развиваться молодым боксерам. Об этом спортсмен объявил на форуме в Москве.
«Есть несколько молодых боксеров, за которыми я присматриваю, — сказал Тайсон. — Все они в США. Я не смогу быть таким, каким был мой тренер [Кас Д’Амато], но
Тайсон является одним из сильнейших боксеров в истории вне зависимости от весовых категорий. Он установил большое количество рекордов, которые не побиты по настоящий момент. В частности, Тайсон был самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе в истории (завоевал титул чемпиона мира в 20 лет 144 дня), а также самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (в 21 год).
Тайсон завершил карьеру в 2005 году.