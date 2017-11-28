Дмитрий Бивол: Если захочет публика, готов драться и с Ковалевым, и с Бетербиевым

Источник: Reuters

— Говорят, что есть планы о вашем бое весной в андеркарде Сергея Ковалева?

— Надеюсь, что я выйду 3 марта в этом вечере бокса и что соперником будет Салливан Баррера. Посмотрим, потому что Ковалев тоже хочет с ним боксировать.

— А драться с Сергеем — пока нет?

— Спорт у нас индивидуальный, конечно, мы можем с Ковалевым встретиться когда-то. Когда этот бой захочет публика, конечно, я буду готов принять вызов и вообще отстаивать свой пояс и боксировать за какой-то еще титул. Я не хочу останавливаться на этом и держаться за этот пояс, нужно идти вперед.

— Реально Адонису Стивенсону выйти на бой с кем-то из российских чемпионов, или он так и будет отсиживаться у себя в Канаде?

— Не знаю. Стивенсон — это такой сложный боец в нашей категории, с которым, наверное, тяжелее всего будет договориться. Но он интересен, конечно.

— Вы хорошо знаете Артура Бетербиева еще по олимпийскому боксу.

— Да. С ним такая же история — если того захочет публика, если будет к этому интерес, то я готов встречаться с любым.

— А со спортивной точки зрения — все ребята разные, есть кто-то, с кем было бы удобнее?

— На самом деле у меня нет такого, чтобы мне кто-то был неудобен. Бывает, что дают в соперники левшу — кажется, что он неудобный, но вот мы начинаем делать лагерь, и он становится удобным. На самом деле к каждому боксеру можно подобрать ключи, просто над этим надо работать. Надо знать заранее, с кем ты боксируешь, и проводить хорошую подготовку. То есть у меня нет такого, что «вот бы с тем-то отбоксировать, этот удобный». Я бы хотел биться с лучшими, хотел бы, чтобы публике нравились эти бои. То есть, если зрители хотят какой-то бой, чтобы он случился. Охота видеть не пустые залы, а чтобы эти бои действительно хотели смотреть. Когда соперник хороший, когда видят бои — тогда они запоминаются. Вот к чему я стремлюсь.

— Когда планируете начать подготовку к своему следующему поединку?

— Вообще надеялся, что неделю назад начну тренироваться, но в этот период случилось много поездок. Посетил бой Эдуарда Трояновского, как и планировал, а сейчас поеду в Санкт-Петербург и начну уже потихоньку бегать, ходить в зал. Поддерживать форму. А когда точно подтвердится дата боя, уже начнем работать более плотно. На спарринги уже полетим в Америку.

Дмитрий БИВОЛ | Источник: AFP 2017

СУПЕРСЕРИЯ И НАДЕЖНАЯ КОМАНДА

— Вы уже говорили, что провести Всемирную боксерскую суперсерию в полутяжелом весе — это перспективно.

— Да, это хорошая идея. Но это, думаю, будет сложно в плане организации — собрать всех этих людей. Думаю, будет непросто заманить того же Ковалева в Суперсерию, который и без этого турнира получает хорошие гонорары и который может боксировать без условий турнира.

— То есть вы бы согласились?

— Думаю, да. Суперсерия — это самые сильные соперники, конечно, я бы был согласен на это.

— С кем-то из иностранных тренеров не было желания поработать?

— Нет, у меня отличный тренер — Геннадий Юрьевич Машьянов, у нас с ним замечательный тандем сложился. У нас в целом вся команда слаженная, мне бы никого из этих людей не хотелось менять. У нас и так все хорошо — зачем? Геннадий Юрьевич — это большой кладезь знаний, с которым можно тренироваться всю жизнь и продолжать получать опыт. Мне есть над чем работать, мне хватает моего тренера.

— А если говорить о спарринг-партнерах, с кем интересно было бы поработать в тренировочном режиме?

— Я готов работать со всеми в своем весе. Но, наверное, с теми, кто в топе, как-то не очень было бы правильно работать на тренировках. Из соседних дивизионов, наверное, тоже нужно работать. У меня нет каких-то конкретных предпочтений, я люблю, когда спарринг-партнеры разные. Сейчас так вышло, что провели несколько спаррингов с Вячеславом Шабранским. Мне нужно было с кем-то работать, и ему тоже, и мы обменивались опытом. Работал я и с Гилберто Рамиресом, например, в прошлом. Бывает, когда некого найти, с кем-то совпадают лагеря, и мы спаррингуем. Вообще в Америке очень много ребят, которые неизвестны как бойцы, у них не так много боев, но они могут дать такой спарринг, что не каждый чемпион может.

Дмитрий БИВОЛ | Источник: AFP 2017

ЖИЗНЬ В АМЕРИКЕ

— Нередко, добившись определенных успехов, боксеры заглядывают в соседние весовые категории. У вас таких мыслей не было?

— Подниматься я точно не собираюсь, но ради какого-то большого боя я бы мог спуститься на категорию ниже, во второй средний вес.

— Ради кого можно было бы на такое пойти?

— Может, кто-то появится — мы же не знаем, что может произойти в будущем. Я готов спуститься ради хорошего боя, но в целом пока не планирую.

— Вас активно продвигают именно в Америке. Как вы себя там чувствуете?

— Стараемся работать в США — потому что американский зритель любит бокс, покупает трансляции. Там индустрия бокса развита больше, чем у нас. Мне в принципе в за океаном комфортно, я там чисто тренируюсь, хожу в зал и в магазин за продуктами. Никакой особой жизни я там не веду, приезжаю туда как на работу. Не могу сказать, что мне там что-то не нравится. Конечно, тоска по дому есть, но в целом все в порядке.

— На улице узнают?

— Нет, но в залах после последних боев ребята подходили, узнавали. Говорили: «Видел твой бой — классно, удачи». Есть и поддержка. Тренеры и диетологи, с кем работали, их команды всегда поддерживают нас. Потихоньку так, наверное, и приобретается американская публика. Ребята, с кем в зале тренируюсь, вместе пот проливаем — конечно же, они будут переживать за меня, так же, как и я за них.

Дмитрий БИВОЛ (слева) и Седрик АГНЬЮ | Источник: AFP 2017

БОЛЬШИЕ БОИ И ВОЗВРАЩЕНИЕ УОРДА

— Вы достаточно быстро стали чемпионом мира в профессионалах. Как это повлияло на жизнь, на мотивацию?

— На самом деле никак не повлияло. Я просто ощущал, что могу выиграть конкретный бой, и соглашался на него, потом — выигрывал. Просто, наверное, есть боксеры, кто мог бы так же быстро стать чемпионом. Но ввиду того, что команды у них не такие слаженные, как у нас, такого не получается, они долго мнутся на месте, боксируют с соперниками одного и того же уровня. Мы же старались подбирать все выше и выше, и вот дошли. Конечно, и обстоятельства так складывались. Андре Уорд завершил карьеру, оставив пояса, а боксер, который владел поясом, не захотел со мной его защищать. Обстоятельства тоже играют роль.

— Ваше личное мнение — в вашем послужном списке есть бои, которые можно назвать большими?

— Конечно, нет еще пока больших боев. Есть хорошие, интересные поединки. Большие бои — это когда два известных и сильных боксера встречаются, собирают огромный стадион и много зрителей по телеканалам.

— Как считаете, сколько времени понадобится на то, чтобы ваши бои стали таковыми?

— Тяжело сказать, все зависит от каждого моего следующего соперника. Если это будет идти по нарастающей, то чем больше именитых соперников, тем быстрее к этому можно прийти. Желание огромное, чувствую в себе силы, которые нужно побыстрее реализовать, пока я не состарился.

— Бокс — это для вас надолго? Некоторые не хотят задерживаться, добившись целей, а иные, напротив, продолжают боксировать и после 40 лет.

— Я на самом деле не знаю, как пойдет. Наверное, адекватно оценивая, все равно идет спад после 35 лет. У всех по-разному, кто-то покрывает это своим опытом. Видите — Уорд почувствовал, что уже не готов выдерживать эти нагрузки, потому что бои серьезные, у нас дивизион сильный. Возможно, стала в тягость такая работа, вот он и завязал.

— Есть мнение, что он еще может вернуться.