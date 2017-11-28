«Феномен, уже побеждавший казахстанца». Девять фактов о сопернике Каната Ислама Джоне Вере

Источник: Sports.kz

1. Единственный пояс 29-летнего американского боксера на данный момент — WBA-NABA (США) в первом среднем весе. Он завоевал его в мае 2016-го и с тех пор провел три защиты.



2. Вера превосходит Ислама в габаритах: рост — 183 сантиметра, размах рук — 183 сантиметра. У казахстанца оба параметра — 178 сантиметров.

3. Джон Вера станет вторым оппонентом Каната Ислама с нулем в графе «поражения» — ранее таковым был канадец Брэндон Кук (18−0 — на момент их боя).



4. Любопытно, что американец уже дрался с боксером из Казахстана — в ноябре 2015-го он отправил в нокаут Радмира Ахмедиева (7−0). «Все заявляли, что это следующий Геннадий Головкин, но я пробил классным хуком. После того, как я нокаутировал его, моя карьера изменилась», — вспоминает Вера в интервью BrooklynFights.com.



5. Прозвище Джона — «Феномен».