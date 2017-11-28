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17:38 (мск), источник: Sports.kz

«Феномен, уже побеждавший казахстанца». Девять фактов о сопернике Каната Ислама Джоне Вере

Sports.kz представляет Вашему вниманию подборку интересных фактов о сопернике казахстанского боксера Каната Ислама (25−0, 20 КО) за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA американце Джоне Вере (18−0, 11 КО).

Источник: Sports.kz

1. Единственный пояс 29-летнего американского боксера на данный момент — WBA-NABA (США) в первом среднем весе. Он завоевал его в мае 2016-го и с тех пор провел три защиты.

2. Вера превосходит Ислама в габаритах: рост — 183 сантиметра, размах рук — 183 сантиметра. У казахстанца оба параметра — 178 сантиметров.

3. Джон Вера станет вторым оппонентом Каната Ислама с нулем в графе «поражения» — ранее таковым был канадец Брэндон Кук (18−0 — на момент их боя).

4. Любопытно, что американец уже дрался с боксером из Казахстана — в ноябре 2015-го он отправил в нокаут Радмира Ахмедиева (7−0). «Все заявляли, что это следующий Геннадий Головкин, но я пробил классным хуком. После того, как я нокаутировал его, моя карьера изменилась», — вспоминает Вера в интервью BrooklynFights.com.

5. Прозвище Джона — «Феномен».

6. В начале прошлого года Вера подписал контракт с промоутерской компанией Роя Джонса-младшего — Roy Jones Jr. Boxing Promotions. «Хочу поблагодарить его за то, что он помог моей карьере продвинуться дальше», — отмечает Джон.

7. По словам Веры, он планирует стать чемпионом мира в 154 фунтах, после чего рассчитывает подняться в 160 или даже 168, поскольку считает себя «крупным парнем». «Я хочу сделать наследие — это важнее денег», — говорит американский боксер.

8. Джон говорит, что мама является неотъемлемой частью его команды — более того, она — его личный диетолог и сама готовит ему еду.

9. На Хэллоуин Вера нарядился в костюм президента США Дональда Трампа.

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