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14:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Трояновский разобрался с Портильо

Эдуард Трояновский уверенно победил Мануэля Портильо и стал претендентом на титул WBA.

Источник: Спорт-Экспресс

Несмотря на то, что в андеркарде вечера бокса в Москве в этот раз не значилось громких боев, поединки получались насыщенными. Не дадут соврать зрители, которые собрались заранее и активно поддерживали боксеров: вечер оказался богат на нокауты и непредсказуемые события.

ТРОЯНОВСКИЙ ЗАТЯГИВАТЬ НЕ СТАЛ

Главным событием стал, конечно, бой Трояновского — самого известного из участников шоу. Его соперником стал парагваец Карлос Мануэль Портильо, которого окрестили до боя «темной лошадкой» — о нем было не так много информации. Но в ринге все стало понятно довольно быстро.

Россиянин поначалу примеривался, а вскоре стал ощутимо попадать по сопернику. Голова Портильо слегка пошатнулась на плечах, что просигнализировало о том, что еще пару таких ударов, и он окажется на полу. К себе Трояновский подойти не давал, защищаясь и отвечая на отходе — блок однажды уже подвел его, рисковать было нельзя.

От одного из ударов Портильо упал лицом на настил ринга. Из носа хлынула кровь, рефери было принялся отсчитывать нокдаун, но тут же понял, что парагваец уже не поднимется. Чуть больше двух минут на то, чтобы деклассировать соперника — такие бои нужны для возвращений. Теперь Трояновский — обязательный претендент на титул WBA. И, вполне возможно, что скоро он снова будет боксировать за чемпионский пояс.

— План был такой — боксировать, как всегда, ничего не меняя, — отметил Трояновский. — Появилась возможность — я ей воспользовался. Не попал бы я — попал бы он. Не показалось, что соперник был ниже классом. Видимо, ему было сложно пропускать мой левый прямой, он никак не мог подобрать дистанцию. А этот удар — мой конек. Левый прямой мы и готовили к этому бою.

И все же, наверное, россиянин немного лукавит, говоря о классе соперника. Безусловно, Трояновский сумел воспользоваться первым же шансом, но Портильо слишком уж беспечно повел себя для боксера высокого уровня.

— Я больше устал за время подготовки, у меня на нее ушло три месяца, — сказал Трояновский. — Я ждал дня, когда побыстрее отбоксирую, чтобы отправиться домой к семье и отдыхать. Надеюсь, что в следующем году проведу чемпионский бой. Этот поединок был отборочный, думаю, что следующий организуют титульный. К лету планирую выйти на ринг.

ВЕЧЕР НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ

Было на что посмотреть и в андеркарде. Одним из самых ярких поединков стал бой Алексея Папина и украинца Исмаила Силлаха. Некогда Силлах был учителем Папина, но сегодня урок преподнесли ему. Боксер из Украины зазевался, пропустил удар, а затем и целую серию, после которой оказался в тяжелом нокауте. Какое-то время его приводили в чувство, он даже не сумел подняться к объявлению результата боя. А спустя несколько минут по пути в раздевалку раздавал комментарии о том, что «проспал». И даже посетовал, что, наверное, раз такие дела, карьера близится к закату.

Самым обидным стал бой за титул WBC International в супертяжелом весе между россиянином Сергеем Кузьминым и американцем Амиром Мансуром. Поединок складывался в пользу российского боксера на протяжении всех двух с половиной раундов. В третьем соперники столкнулись головами — так, что у Кузьмина образовалось рассечение на лбу, а у Мансура — возле глаза. Во время медицинской паузы американец заявил, что не готов продолжить поединок. Возможно, опасался за глаз, но, может быть, просто почувствовал на себе удары Кузьмина и подумал, мол, зачем все это нужно.

— Ничего страшного не случилось, мы готовы были продолжать бой, — прокомментировал тренер россиянина Геннадий Машьянов. — Но сторона соперника не захотела, сославшись на травму. Хочу сказать, что повреждение было не критическим, можно было продолжить поединок. Еще бы один раунд — и тогда можно было бы объявлять победителя. По пяти раундам подсчитали бы очки и присудили победу. Но пять раундов не прошло, поэтому зафиксировали ничью, а пояс остался неразыгранным. Думаю, что будет реванш с этим же соперником. Скорее всего, в США. Сегодня Сережа неплохо смотрелся, все раунды выигрывал и по ударам, и по инициативе. Просто вот такая ситуация случилась…

Светлана Кулакова защитила титул IBO в полулегком весе, победив Джуди Вагути из Кении по очкам раздельным решением судей. Для спортсменки бой дался нелегко, особенно в поздних раундах. Несмотря на это, она была рада успеху. О возможности объединительного боя с Аной Лаурой Эстече, которая владеет всеми остальными титулами в категории, она высказалась с тенью сомнения.

— Эстече пока под вопросом, потому что есть какие-то сложности и непонятки, — сказала Кулакова. — Но менеджер и промоутер решают. Мое дело — тренироваться.

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