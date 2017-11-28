«Зона 51», или чем привлекателен для Мейвезера бой с Головкиным

Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Ранее стало известно, что 40-летний Мейвезер даже начал тренироваться в одном из спортивных залов
Многие хотели бы увидеть противостояния
«Головкин всегда говорил о желании сразиться с Мейвезером в 154 фунтах, но бой с крупнокалиберным казахстанцем может и не быть на радаре чемпиона мира в пяти весах. Хотя, если Головкин, владеющий всеми поясами в среднем весе, поставит их на кон в бою на категорию ниже, то это дало бы Мейвезеру шанс стать чемпионом в шести категориях. Сейчас GGG стоит в очереди на реванш с Саулем “Канело” Альваресом 5 мая, но он должен будет победить мексиканца, чтобы заманить Мейвезера на бой осенью», — пишет Worldboxingnews.net.
Однако обозреватель Boxingnews24.com Аллан Фокс сомневается, что Мейвезер выберет Головкина в качестве соперника для своего следующего боя, хотя GGG помог бы Флойду хорошо заработать.
«Маловероятно, что Мейвезер захочет принять рискованный бой против Сауля Альвареса или Геннадия Головкина. Эти парни бьют слишком сильно, а Флойд сейчас выглядит чересчур старым, медленным и слабым. Драться с одним из этих боксеров было бы плохой идеей для Мейвезера. Но они — единственные бойцы в боксе, за бой Мейвезера с которыми заплатили бы фанаты. В полусреднем или первом среднем дивизионах нет никого с такой же звездностью, как “Канело” или GGG», — отметил автор.
Тем не менее, фанаты встретили с воодушевлением новость о возвращении Мейвезера и его возможном противостоянии с Головкиным.
Напомним, Мейвезер уже возвращался на ринг. В сентябре 2015 года он завершал профессиональную карьеру, однако объявил о ее возобновлении ради поединка с ирландским бойцом смешанного стиля Конором МакГрегором. Бой по правилам бокса состоялся в
Победа над МакГрегором стала для Мейвезера 50-ой победой при отсутствии поражений, 27 боев американца завершились досрочно. После этого боя Флойд вновь объявил об окончательном завершении карьеры.