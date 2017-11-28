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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

WBA назначила Канату Исламу бой за звание обязательного претендента на чемпионский титул

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила Канату Исламу (25−0, 20 КО) бой за звание обязательного претендента на титул чемпиона организации в первом среднем весе, в котором и выступает казахстанец. Об этом сообщает BoxingScene.com.

Соперником Ислама по этому поединку будет непобежденный американец Джон Вера. На счету последнего 18 побед, из которых 11 досрочные.

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Отмечается, что WBA направила резолюцию боксерам 21 ноября. У сторон есть 30 дней, чтобы согласовать дату поединка, после чего будут назначены промоутерские торги.

Ислам занимает первое место в рейтинге WBA. Его последний бой состоялся 9 сентября этого года в Астане, когда он победил техническим нокаутом канадца Брэндона Кука и стал обладателем титулов WBO NABO и WBA Inter-Continental.

Вера — второй номер дивизиона. В своем последнем бою, который состоялся 29 сентября 2017 года, он победил Сандэй Аджуву в трех раундах.

Добавим, что действующим чемпионом WBA в этом весе является кубинец Эрисланди Лара (25−2−2, 14 КО).

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