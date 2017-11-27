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19:29 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Мэйуэзер тренируется, чтобы вернуться на ринг

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу американец Флойд Мэйуэзер-младший намерен вернуться на ринг, чтобы провести 51-й бой. Однако о повторной встрече с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе ирландцем Конором Макгрегором речь пока не идет, сообщает TMZ.

Источник: AP 2017

Согласно его информации, Мэйуэзер уже неоднократно в беседе с доверенными лицами заявлял, что рассматривает возможность провести еще один бой. Американец, однако, считает преждевременным официально объявлять о возвращении на ринг. Боксер считает, что находится в отличной физической форме и тренируется с полной нагрузкой в одном из спортивных залов Лас-Вегаса (штат Невада).

Стивен Эспиноза, вице-президент телеканала Showtime, который получил права на показ поединка Мэйуэзера и Макгрегора минувшим летом, выразил сомнения в возвращении Мэйуэзера на ринг. «Я так не думаю. Флойд кажется весьма счастливым от того, что ушел на покой. Я не считаю, что зрители снова увидят его на ринге, а руководство UFC горит желанием вернуть Конора в октагон», — заявил Эспиноза.

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Мэйуэзер уже возвращался на ринг — в сентябре 2015 года он завершил карьеру, но объявил о ее возобновлении ради боя с Макгрегором, который прошел 26 августа в Лас-Вегасе на арене «Ти-Мобайл» и завершился победой американца в 10-м раунде техническим нокаутом. Для Макгрегора данный бой стал дебютным в качестве профессионального боксера, Мэйуэзер провел свой последний поединок в карьере.

В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Кроме того, он стал вторым боксером-чемпионом мира в истории, которому удалось завершить карьеру без поражений. Ранее аналогичным достижением отметился американец Рокки Марчиано (49 боев), который проводил поединки в 1940−50-х годах.

Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. 27 августа Макгрегор потерпел поражение в боксерском бою по правилам бокса от Флойда Мэйуэзера в Лас-Вегасе, за этот поединок ирландец заработал не менее $30 млн.

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