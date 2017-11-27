СМИ: Мэйуэзер тренируется, чтобы вернуться на ринг

Согласно его информации, Мэйуэзер уже неоднократно в беседе с доверенными лицами заявлял, что рассматривает возможность провести еще один бой. Американец, однако, считает преждевременным официально объявлять о возвращении на ринг. Боксер считает, что находится в отличной физической форме и тренируется с полной нагрузкой в одном из спортивных залов
Стивен Эспиноза,
Мэйуэзер уже возвращался на ринг — в сентябре 2015 года он завершил карьеру, но объявил о ее возобновлении ради боя с Макгрегором, который прошел 26 августа в
В послужном списке Мэйуэзера теперь 50 побед (27 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые победил нокаутом с 2011 года. Кроме того, он стал вторым
Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 — досрочно) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. 27 августа Макгрегор потерпел поражение в боксерском бою по правилам бокса от Флойда Мэйуэзера в