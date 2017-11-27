Злоумышленники вымогают у Хрюнова биткоины

Источник: Спорт-Экспресс

Начало боя между Мануэлем Чарром и Александром Устиновым было таким, как мы и планировали. А дальше что-то пошло не так. Александр начал проигрывать в скорости, Чарр же был подготовлен очень хорошо. Но я горжусь тем, что у меня есть такие друзья, как Устинов и его тренер Владимир Задиран. Считаю, что это большое достижение — провести бой за титул чемпиона мира. Мы долго к этому шли, поэтому, конечно, результат не тот, что мы ждали.

Мы планировали быстрое и результативное начало — к сожалению, не получилось нокаутировать Чарра в первых раундах. А дальше вы видели, что Устинов начал уставать и проигрывать в скорости. Но ни у кого нет вопросов, что этот бой был конкурентным и что у Александра были шансы. Об этом говорят и судейские записки, которые, считаю, были вполне справедливыми и отражали то, что происходило на ринге.

К тому же проводить бой в Германии — это большая ответственность, большой риск и психологическое давление. Оно было огромным как до боя, так и после него. Мы видели, как встречали Александра — в зале случилась драка. И после поединка было много разных обстоятельств… Было реальное ощущение кипящего котла, который переполняли эмоции.

На следующий день после этого боя я получил письмо, где было откровенное вымогательство. Уже подал заявления в немецкую и российскую полицию, ведется разбирательство. Удивляюсь осведомленности тех, кто это написал, потому что, например, сумма, которую злоумышленники требуют, в три раза больше полученного гонорара.

Это достаточно серьезно, и для меня все это удивительно. Но, наверное, это следствие публичности. Я, в принципе, готов к любому стечению обстоятельств, в том числе и к такому. Потому что провести бой в Германии против мотивированного человека на глазах людей, которые вносят какой-то деструктив… Не буду прямо указывать, кого я подозреваю, но это, наверное, запомнится надолго. Валюту, которую злоумышленники указали, я никогда не использовал. Речь о биткоинах, у меня их никогда не было. А вообще, мне нечего опасаться.

Что касается будущего Устинова, у меня уже есть ответ и на вопрос «что дальше». Я получил звонок от Фрэнка Уоррена, нашего английского партнера, который предложил провести бой с Тайсоном Фьюри в начале мая. Мы все это будем обсуждать попозже, сейчас надо отдохнуть, собраться с мыслями. Если этот бой состоится, то в Англии.

Конечно, чемпионские бои — это всегда цель для любого боксера. Но Александр уже и так много сделал, провел большое количество боев. Решение о продолжении или прекращении карьеры — это его личный выбор. Могу сказать, что он сейчас находится в прекрасной форме, составит конкуренцию любому боксеру супертяжелого дивизиона. Устинов сейчас отдохнет хорошенько, а после Нового года будем вести дальнейшие переговоры.