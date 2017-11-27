Кудряшов заявил, что не будет менять тренера после поражения от Дортикоса

Источник: ИТАР-ТАСС

Кудряшов в сентябре этого года уступил Дортикосу нокаутом во втором раунде в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса. Поединок прошел в Сан-Антонио (США, штат Техас).

«Мне было сейчас важно соскучиться по боксу, это уже произошло, — сказал Кудряшов. — Я вернусь на ринг как только будет следующее шоу. Весной, летом или, может быть, осенью. Что касается команды или тренера, то мне уже давно это советуют, но здесь важно, чтобы мне было комфортно».

«Команда не смогла приехать ко мне на подготовку к последнему бою, но это ничего бы существенно не изменило. Он [Мануэль Роблес] — хороший тренер, да и я никогда не виню команду. В этом плане у меня все хорошо», — добавил спортсмен.

К последним боям Кудряшов часть подготовки проводил в США под руководством тренера Мануэля Роблеса.