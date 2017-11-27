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15:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Я кайфую в ринге». Обладатель «молодежного» пояса WBC Али Ахмедов рассказал о своих эмоциях в боксе

22-летний казахстанский полутяжеловес Али Ахмедов (9−0, 7 КО), владеющий поясом «молодежного» чемпиона мира по версии WBC, в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о подготовке к первой защите титула с американцем ДеШоном Вебстером (9−0, 6 КО), а также эмоциях, которые переживает в ринге и вне его.

— Али, до следующего боя осталось меньше двух недель. Как проходит финальная часть подготовки?

— Все идет замечательно. Сейчас прохожу спарринг-серии. Тактическую подготовку. Работаю со своим тренером Сагатбеком Мусахановым. Для подготовки к этому бою не стали вылетать в Штаты и тренируемся в Алматы. Чувствую себя отлично, вхожу в форму и к бою буду на пике.

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Жду очень интересного и зрелищного поединка, так как соперник очень неплохо: идет без поражений, девять побед, неплохо сложенный парень. На любительском ринге выигрывал турнир Golden Gloves или «Золотые перчатки» — очень престижное состязание в США. Есть у него победы и на других турнирах.

— Такой вопрос. Вы одержали девять побед подряд. Но ведь бой начинается до выхода на ринг. Вы встречаетесь с соперником на взвешивании и других обязательных мероприятиях. Стараетесь «надавить» на него? Есть ведь и психологический момент. Уверенность в себе.

— Я всегда уверен в своих победах. И всегда исключительно еду боксировать только за победой. О поражении даже и близко не думаю. Если будешь думать о поражении, ты проиграешь. Каждый боксер должен считать себя лучшим, раз уж ты в этом деле, и думать только о победах. А дальше время уже распределит все по своим местам.

Вне ринга тоже нужно победить. Победить себя психологически и выиграть в психологической борьбе с соперником. Для меня это тоже часть шоу, которая мне нравится. Я очень люблю проходить церемонию взвешивания, пресс-конференции и дуэль взглядов. Я всегда готов к этому.

— А были ли моменты в карьере, особенно, в последних боях, когда соперники посерьезнее, когда ты уже на дуэли взглядов понимаешь, что с ним все ясно — он уже проиграл и «сломался»?

— Конечно, в девяти проведенных боях встречались такие случаи. Но не в последних. Начиная с Патрика Менди, соперники были достаточно уверены в себе. Они старались до боя показать себя, но на мне это не работало. Я понимаю, что они тоже приходят за победой, и мне тоже нужно доказать, что я готов лучше.

— Возможно, было и такое, что бьешь, а он «не ломается», или ты выигрываешь, но все дается очень сложно. Не так просто, как ожидалось до боя. Такой кризисный момент. Момент сомнения.

— Такого не было, и я объясню, почему. На каждый бой я настраиваюсь максимально и от каждого боя ожидаю максимально сложного исхода. Да, я выхожу уверенно, я выхожу за победой, но я не допускаю мысли, что сейчас его ударю и он «сломается».

Я настраиваюсь на всю дистанцию боя. И тогда проще воспринимать от соперника его действия, его манеру ведения боя. Так проще, чем надеяться на то, что сейчас выйду и побью его. Все выходит ведь не так, как ожидаешь. Поэтому, настраиваю себя к максимальным сложностям.

— Али, вне ринга Вы спокойный и воспитанный молодой человек, но в ринге меняетесь — появляется ярость и агрессия. Но Вы и сами говорите, что Вам нравится шоу, и сам процесс боксерского поединка. То есть, кайфуете от этого?

— Да-да, я кайфую. Когда ты выходишь побеждать, ты понимаешь, что тебя будут бить… Ты должен быть хладнокровным. Выходить с «горячей» головой и «горячим» сердцем… В этом тоже нет ничего хорошего.

Нужно быть уверенным в себе. Когда я выхожу в ринг, то получаю от этого удовольствие. Я кайфую. Это непередаваемое словами ощущение.

— Немного отойдем от эмоций. На 30 декабря намечен вечер бокса, и уже объявили о Вашем участии. 8 декабря бой в США, потом, в Казахстане. Насколько это возможно? Рассматривается ли такой вариант?

— Да, такой вариант рассматривается. Сейчас идут переговоры по поводу этого боя. Я сам хочу выступить перед своими соотечественниками. На родине. Это отличные эмоции, когда выступаешь перед своими болельщиками.

Мне не в первый раз выдается боксировать с короткими промежутками между поединками. Я себя чувствую нормально. Я нахожусь в хорошей форме. Так что, вполне возможно, если переговоры пройдут успешно, то 30 декабря я выступлю в Алматы.

Напомним, 22-летний полутяжеловес Ахмедов (9−0, 7 КО) проведет защиту поясов по версиям NABF Junior и WBC Youth World и встретится с 26-летним американцем ДеШоном Вебстером (9−0, 6 КО). Также Ахмедов стал претендентом на звание «Лучший спортсмен Казахстана в 2017 году».

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