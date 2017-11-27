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13:37 (мск), источник: Sports.kz

КФБ подарила комплексу имени Головкина олимпийский ринг

27 ноября в Караганде прошла церемония передачи недавно открытому спортивному комплексу имени Геннадия Головкина в дар от Казахстанской федерации бокса спортивной экипировки и инвентаря.

Во время последней поездки президента Казахстанской федерации бокса Тимура Кулибаева в Карагандинскую область к нему обратились с просьбой помочь недавно открытому центру. Сегодня в ответ на эту просьбу федерация передала свои подарки молодым карагандинским боксёрам и этим выразила поддержку и готовность содействовать развитию бокса в регионе и деятельности центра.

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Государственный тренер по боксу, координатор КФБ Болат Абдрахманов передал центру от имени федерации боксёрский олимпийский ринг, по 280 пар боксёрских перчаток, обуви, комплектов спортивной формы, шлемов, а также мячи, гантели, грифы, скакалки, груши для тренировок и 280 пар боксёрских бинтов.

«Президент нашей федерации Тимур Аскарович Кулибаев желает вам успехов в деле воспитания юных спортивных талантов, — сказал Болат Абдрахманов. — Мы уверены, что знаменитая карагандинская школа бокса обретёт второе дыхание и новый дом в этих стенах и ещё раз заявит о себе на весь мир. Желаем, чтобы центр имени Геннадия Головкина прославили чемпионы мира и олимпийские чемпионы, чтобы вы стали такими как Гена Головкин, Серик Сапиев, Серик Елеуов, а Казахстанская федерация бокса всегда будет готова оказать вам поддержку. Удачи вам и успехов!»

Аким Караганды Нурлан Аубакиров поблагодарил КФБ за подарок и передал приветственный адрес президенту федерации от акима области.

«Я рад, что многие ребята у нас сегодня занимаются спортом, боксом и, я думаю, с учётом подарков, которые мы сегодня получили, они смогут быстрее достичь спортивных вершин, будут прославлять наш город, область, страну на всех спортивных площадках, — отметил Нурлан Аубакиров. — Кто-то из вас — будущий чемпион. Ребята, желаю вам всем удачи!»

Юным боксёрам вручили подаренные перчатки, и они тут же отправились пробовать их на новом ринге.

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