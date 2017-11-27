КФБ подарила комплексу имени Головкина олимпийский ринг

Государственный тренер по боксу, координатор КФБ Болат Абдрахманов передал центру от имени федерации боксёрский олимпийский ринг, по 280 пар боксёрских перчаток, обуви, комплектов спортивной формы, шлемов, а также мячи, гантели, грифы, скакалки, груши для тренировок и 280 пар боксёрских бинтов.



«Президент нашей федерации Тимур Аскарович Кулибаев желает вам успехов в деле воспитания юных спортивных талантов, — сказал Болат Абдрахманов. — Мы уверены, что знаменитая карагандинская школа бокса обретёт второе дыхание и новый дом в этих стенах и ещё раз заявит о себе на весь мир. Желаем, чтобы центр имени Геннадия Головкина прославили чемпионы мира и олимпийские чемпионы, чтобы вы стали такими как Гена Головкин, Серик Сапиев, Серик Елеуов, а Казахстанская федерация бокса всегда будет готова оказать вам поддержку. Удачи вам и успехов!»



Аким Караганды Нурлан Аубакиров поблагодарил КФБ за подарок и передал приветственный адрес президенту федерации от акима области.



«Я рад, что многие ребята у нас сегодня занимаются спортом, боксом и, я думаю, с учётом подарков, которые мы сегодня получили, они смогут быстрее достичь спортивных вершин, будут прославлять наш город, область, страну на всех спортивных площадках, — отметил Нурлан Аубакиров. — Кто-то из вас — будущий чемпион. Ребята, желаю вам всем удачи!»



Юным боксёрам вручили подаренные перчатки, и они тут же отправились пробовать их на новом ринге.