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13:30 (мск), источник: Vesti.kz

41-летний американец достался в соперники Ивану Дычко по второму бою в декабре

41-летний американский боксер Терранс Марбра (8−5, 6 КО) станет соперник 27-летнего казахстанца Ивана Дычко (2−0, 2 КО) в бою, который пройдет в США 8 декабря, передает корреспондент Vesti.kz.

Для отечественного боксера поединок с американцем станет четвертым в профессиональной карьере. За неделю до этого выхода ринг, 1 декабря, Дычко встретится с другим «звездно-полосатым» соперником, 32-летним Ламарко Эллисом (2−4, 1 КО).

Что касается Марбры, то он в профессиональном боксе с 2003 года. За 14 первых месяцев карьеры Терранс выиграл пять боев. Первое поражение американец потерпел в бою с пуэрториканцем Мойзесом Дрозом: Марбра дебютировал в восьмираундовых боях, и проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

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После неудачного боя американец больше семи лет не боксировал. Вернулся на ринг Терранс в ноябре 2011 года и нанес второе поражение в карьере соотечественнику Эрику Линдеру (перед поединком Линдер выиграл 11 из 12 боев).

В мае текущего года Марбра встречался с Майком Балогуном (11−0, 8 КО), и проиграл американцу по очкам по итогам шести раундов. Отметим, что Терранс досрочно уступил в трех из пяти проигранных боев.

На счету 27-летнего Дычко, который дважды становился призером Олимпийских игр, две победы в двух боях на профессиональном ринге.

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