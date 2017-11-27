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11:16 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер Ахмедов проведет защиту «молодежного» титула WBC в андеркарде у Фирузы Шариповой

Непобежденный казахстанский боксер-профессионал Али Ахмедов (9−0, 7 КО) проведет защиту титула «молодежного» чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе в андеркарте вечера бокса 30 декабря в Алматы, хедлайнером которого будет Фируза Шарипова (7−1, 4 КО), сообщает пресс-служба спортсменки.

Формат поединка — десять раундов. Соперник Ахмедова пока не определен.

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При этом у Ахмедова на 8 декабря в США намечена защита титула. Согласно данным BoxRec, его соперником будет представитель США — 26-летний Дешон Уэбстер. На счету последнего девять побед в девяти боях, из которых шесть нокаутом. На кону, помимо пояса Ахмедова, также будет стоять титул чемпиона Северной Америки в полутяжелом весе (NABF).

22-летний Али Ахмедов дебютировал на профи-ринге в мае 2016 года и успел провести девять боев, во всех одержав победы. Семь из них Ахмедову удалось закончить досрочно. Летом текущего года он завоевал титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав непобежденного американца Кертиса Хилла-младшего.

Добавим, что в главном бою 30 декабря на «Алматы Арене» на ринг выйдут Фируза Шарипова и бельгийка Джемилла Гонтарюк (13−4−1, 2 КО), которые оспорят титул чемпионки мира по версии IBO во втором полулегком весе.

Казахстанский нокаутер Ахмедов проведет защиту "молодежного" титула WBC в андеркарде у Фирузы Шариповой
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