Казахстанский нокаутер Ахмедов проведет защиту «молодежного» титула WBC в андеркарде у Фирузы Шариповой
Непобежденный казахстанский
Непобежденный казахстанский
Формат поединка — десять раундов. Соперник Ахмедова пока не определен.
При этом у Ахмедова на 8 декабря в США намечена защита титула. Согласно данным BoxRec, его соперником будет представитель США — 26-летний Дешон Уэбстер. На счету последнего девять побед в девяти боях, из которых шесть нокаутом. На кону, помимо пояса Ахмедова, также будет стоять титул чемпиона Северной Америки в полутяжелом весе (NABF).
22-летний Али Ахмедов дебютировал на
Добавим, что в главном бою 30 декабря на «Алматы Арене» на ринг выйдут Фируза Шарипова и бельгийка Джемилла Гонтарюк (13−4−1, 2 КО), которые оспорят титул чемпионки мира по версии IBO во втором полулегком весе.