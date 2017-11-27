Казахстанский нокаутер Ахмедов проведет защиту «молодежного» титула WBC в андеркарде у Фирузы Шариповой

Формат поединка — десять раундов. Соперник Ахмедова пока не определен.

При этом у Ахмедова на 8 декабря в США намечена защита титула. Согласно данным BoxRec, его соперником будет представитель США — 26-летний Дешон Уэбстер. На счету последнего девять побед в девяти боях, из которых шесть нокаутом. На кону, помимо пояса Ахмедова, также будет стоять титул чемпиона Северной Америки в полутяжелом весе (NABF).

22-летний Али Ахмедов дебютировал на профи-ринге в мае 2016 года и успел провести девять боев, во всех одержав победы. Семь из них Ахмедову удалось закончить досрочно. Летом текущего года он завоевал титул чемпиона мира среди молодежи по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав непобежденного американца Кертиса Хилла-младшего.