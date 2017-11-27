Ковалев хочет провести следующий бой с Баррерой

«Хотел бы, чтобы следующий бой прошёл против Салливана Барреры. Мы предлагали ему бой 25 ноября, но он ответил отказом и вышел на бой с другим соперником. Сегодня мы дрались с разными соперниками, но в рамках одного боксёрского шоу, и это повод встретиться нам на одном ринге. Затем, в середине 2018 года я буду готов к объединительным боям», — приводит слова Ковалёва Boxingscene.