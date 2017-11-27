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01:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Ковалев хочет провести следующий бой с Баррерой

Новоиспечённый чемпион WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв рассказал о том, с кем бы он хотел провести следующий поединок.

Источник: РИА "Новости"

«Хотел бы, чтобы следующий бой прошёл против Салливана Барреры. Мы предлагали ему бой 25 ноября, но он ответил отказом и вышел на бой с другим соперником. Сегодня мы дрались с разными соперниками, но в рамках одного боксёрского шоу, и это повод встретиться нам на одном ринге. Затем, в середине 2018 года я буду готов к объединительным боям», — приводит слова Ковалёва Boxingscene.

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