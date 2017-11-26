Тренер Ковалева: Больше всего нам интересен Уорд. Чувствую, что он вернется

Источник: Спорт-Экспресс

Тренер спортсмена Аброр Турсунпулатов прокомментировал «СЭ» первый бой после начала совместной работы.

— Все получилось так, как задумали?

— Честно скажу, мы готовились на полный бой. Но у нас был план: если Сергей попадет, надо добавлять. Хорошо, что мы не готовились к нокауту. Мы работали над собой, делали акцент на том, что получалось. Все нормально, все по плану. Главное, что у него в руках появилась хлесткость, а не так, как раньше. Перед боем уже на лапах разминались, я говорю: «Слушай, очень хлесткий удар, мощь появилась. Сам чувствуешь?» Говорит: «Да, чувствую».

— Свой обновленный удар правой Сергей продемонстрировал уже в самом начале поединка.

— Если вы заметили, сразу начал правой бить по корпусу. Помните, как после боя с Уордом все писали, что Ковалев много пропускает по корпусу, даже бывший тренер его задел. Мы наоборот сами начали работать, дергать соперника ударами в живот с первого же раунда. У меня всегда есть план со стартового раунда сбивать темп соперника, бить по корпусу и подниматься затем к голове. Ковалев начал работать по корпусу. Запланировали, что правый прямой будет хорошо проходить, что надо встречать оппонента и это развивать. Первый раз как Ковалев попал, Шабранский растерялся. После первого раунда я сказал Сергею: «Слушай, он не восстановится нормально. Не торопись, продолжай свою работу». Хорошо, что он сразу не полез валить соперника, продолжил ту же работу, и — снова попал. Сделал то, что надо было сделать. Серега сейчас изменился. Я сказал ему: «Будешь слушаться — будем работать». Он слушается очень хорошо. Я ему сегодня сказал, что даю 20 дней отдыха, а дальше — все, начинаем тренировки. Не будет большого перерыва.

— Сейчас у него, кажется, столько положительных эмоций, что он вложится в новую подготовку, как нужно.

Да, у него сейчас психологический подъем. А теперь мы должны дальше добавлять физически и технически. Психологию мы подняли, теперь будет легче работать над всем остальным. Нам обоим стало легче, теперь мы спокойно сможем бегать, качаться, школу бокса дальше отрабатывать, потому что самым нужным была психология, это самая трудная вещь. Если готов физически, но нет психологии — нечего делать. Я ему говорил: «Бой пройдем красиво — у тебя психологический рост пойдет. Потом мы должны догонять физически и технически. Тебе легче будет работать». Он сам почувствовал, что есть изменения к лучшему. У него сейчас нормальная мотивация, будет теперь пахать. В следующих боях можно будет сказать, что мы можем еще лучше.

— Сейчас Ковалев будет стремиться объединять титулы?

— Да, это так. Сначала проведем добровольную защиту, будем развивать свой бокс. Но сейчас прежде чем объединять титулы, думаю, нам лучше с Уордом поработать. Я уверен, что он вернется в конце следующего года и обязательно будет с нами боксировать. Я уже Сергея буду готовить к этому бою.

— То есть, у вас уже есть план, что противопоставить Уорду с его манерой ведения боя и грязным стилем?

— Да, есть, конечно! Мы приготовим 3−4 тактики к этому бою. Будем готовиться к промежуточным соперникам, но основной прицел будет на Уорда. Знает, конечно, только бог, но я чувствую, что Уорд обязательно вернется.

— После двух поражений и перезагрузки будет интересно посмотреть на третий бой Ковалев — Уорд.

— Конечно. Нам интересно с ним боксировать сейчас больше, чем с другими.

— А как же Бетербиев и Бивол?

— Нам, конечно, интересно со всеми побоксировать. Но дайте нам время, чтобы Серегу в порядок привести. Мы сейчас только начали работу, в конце следующего года будем в отличной форме. У нас сейчас будут промежуточные бои, мы выйдем на оптимальную форму и свою новую тактику разработаем через 2−3 боя. И пожалуйста — пусть соперники под нас готовятся. Я планирую каждый бой что-то новое с Серегой добавлять, чтобы нас не изучали, как раньше: «А, Ковалев такой-то, на него так-то надо готовиться». Всегда будем что-то свое показывать, будем над собой работать. У меня план такой.

— Это правильно с той точки зрения, что проблема Ковалева была во многом в том, что его научились читать соперники.