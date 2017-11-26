Перезагрузка Ковалева. Крашер снова с титулом
Россиянин Сергей Ковалев одержал победу над украинцем Вячеславом Шабранским в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Бой в
Россиянин Сергей Ковалев одержал победу над украинцем Вячеславом Шабранским в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Бой в
Избиение длилось 5 минут и 36 секунд. За это время Шабранский побывал на полу три раза, съел бесчисленное количество ударов слева навстречу и справа через руку, и в общем винить в этом поражении может только себя.
Примерно то же самое случилось в бою с Салливаном Баррерой, где Шабранский шел прямо на удар, головой вперед, тоже попадал — только разве что сумел отправить соперника на пол, и сам вставал из нокдауна трижды. Он попадал и в Ковалева. Сергей стоял высоко, в привычной стойке, с расслабленными руками, выпрашивая удары и готовый бить в ответ и навстречу. Приглашением поработать первым номером Шабранский воспользовался, но из первых же ответных атак Ковалева никаких выводов не сделал. И бой с Баррерой тоже не вспомнил.
АТРОФИРОВАННЫЙ ИНСТИНКТ
Что мог сделать Шабранский? Как минимум не идти по прямой на удар. Смещаться по фронту атаки, работать
Работать против Сергея первым номером можно, но для этого нужно убирать голову в сторону, иметь преимущество в скорости и держать удар лучше соперника. В противном случае бой — до первого серьезного попадания. Примерно так же смотрелся в бою Исмаил Силлах — тоже высокий, длиннорукий, с хорошим чувством дистанции и тоже полностью атрофированным инстинктом самосохранения. Такой бой обычно — до первого серьезного попадания. Ковалев ударил на всю длину руки навстречу, кулак скользнул по плечу и пришелся в верхнюю часть головы, дальше уже ноги Шабранского заплясали и чудом он не пропустил летящий следом хук в голову с другой руки.
В следующий раз Ковалев попадет и справа, и слева, и нокдаун будет еще тяжелее. Сергею не хватило времени добить соперника в первом раунде, а Шабранскому не хватило времени понять, что происходит. Второй раунд он начал точно так же, так же попал первым, голова Ковалева встряхнулась от точного встречного джеба — и снова Ковалев пошел вперед, грузить тяжелыми ударами в голову.
СИЛЬНЫЙ РУССКИЙ АКЦЕНТ
Инстинкт убийцы у Сергея был всегда. И оценивать его выступление с точки зрения перспектив с менее прямолинейными соперниками — нельзя. Ковалев не был хуже или лучше в этом бою. Он бил по отрытой цели, а делать это он умел всегда.
Возможно, Дмитрий Бивол не улыбается, но даже он не будет делать тех ошибок, что сделал Шабранский. Он не будет идти головой на удар в надежде попасть первым и попасть тяжелее.
Вячеслав Шабранский словно выступил иллюстрацией старого фразы тренера Тедди Атласа — «плохо, когда у тебя боксер умеет бить, он не учится всему остальному».
Желающих драться сейчас с Ковалевым точно не прибавилось. Их и раньше не было слишком много. Бой с Ковалевым не слишком обогатит банковский счет относительно многих других боев, а риск оставить все деньги в больнице все еще велик.
Скорее всего, объединять титулы уже в следующем бою Ковалеву никто не даст. Светит ему сейчас добровольная защита титула с
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