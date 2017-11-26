ФИФА планирует объявить окончательный список арбитров ЧМ-2018 в январе

Такое решение было принято на пятидневном семинаре судейского отдела ФИФА, проходящем в Абу-Даби. Участие в нем приняли 36 арбитров, которые могут попасть в окончательный список судей на ЧМ-2018. В программу семинара входят теоретические занятия с разбором спорных моментов матчей, практические упражнения с имитацией внутриигровых действий, разбор работы судей и их помощников, занимающихся видеоповторами.