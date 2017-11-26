Сергей Ковалев: «Вечно молодой, вечно пьяный» — это уже прошлый век

Источник: Советский спорт

Импровизированная пресс-конференция после сокрушительной победы Ковалева над Шабранским подходит к концу. Толпа местных репортеров не отпускает россиянина до последнего, пытаясь перекричать себя и рабочих, которые разбирают ринг с декорациями.

Ковалев в хорошем настроении, на часах 1:30 утра. На вопрос американской журналистки о том «почему бой завершился так быстро», Ковалев с улыбкой отвечает на английском:

— Я понимаю, что мог бы победить его и в самом начале первого раунда, но решил не спешить, хотя у него было полно открытых мишеней. Я хотел показать зрителям свой бокс. Для себя я решил, что это должно быть три-пять раундов. Хотел, я хотел, я… (поворачивается к агенту, спрашивая на русском) — как будет по-английски «выплеснуть»? (Эгис Климас подсказывает, Ковалев продолжает на английском) да, хотел выплеснуть свою энергию из рук и своего тела. Одного-двух раундов мне было недостаточно, я думал, хотя бы пять-шесть будет. Но вообще я не расстроен, конечно (смеется), я счастлив, это же хороший результат. А остальное выплесну в тренировочном зале, так и быть.

Даже несмотря на позднее окончание встречи с журналистами, «Крашер» из Челябинска, вернувший себе пояс чемпиона WBO, не отказал нам в отдельном интервью. Идя по порядку, мы начали с вопроса о новой песне, под которую теперь всегда будет появляться на ринге российский боксер.

— Эту песню написал один репер из России, в Красноярске живет, Вадос. Первый раз я ее услышал еще два года назад, она посвящена мне, если вы ее внимательно послушали, моей жизни. Мы на эту песню даже сняли клип, где меня малого 13-летнего сыграл мой младший брат. Когда я услышал эту песню, мне пришла идея позвонить этому парню и узнать, не хочет ли он мне эту песню передать, чтобы я под нее на бой выходил. Потому что «Вечно молодой, вечно пьяный» — это уже прошлый век. Понятно, что я вечно молодой, но пьяным вечно не хочу быть, ха-ха. Плюс я решил какие-то перемены сделать еще до боя с Уордом. И мы сняли клип и показали его перед последним поединком. Но выходил я прежде все равно под «Смысловые галлюцинации». А сейчас я решил начать новую главу в своей жизни с этой песни.

Видимо поняв, что без посторонней помощи сотрудники театра «Мэдисон Сквер Гарден» никогда не справятся с уборкой арены, сын Ковалева принялся бегать по залу, переворачивая зрительские сидения. Для самого боксера это необычный опыт: прежде на свои поединки он семью не привозил.

— Знаете, я всегда критично к этому относился, все было наоборот — жена смотрела дома по телевизору, а сейчас, когда сын родился, хочу, чтобы они присутствовали. Хочу подавать пример своему сыну, чтобы он уже с малых лет понимал, чем отец занимается. Как это все в живую, чтобы на себе ощущал. В будущем, может, ему это поможет. Может, заразится и также будет в бокс ходить, а как далеко — это уже его дорога приведет. Моя задача — его поддержать и направить правильно, научить.

Наш финальный вопрос был с ноткой грусти, впрочем, настроение Сергея в этот вечер испортить было невозможно. Во время боя в зале то и дело звучали провокационные «выкрики поддержки» то со стороны российских болельщиков, то со стороны украинских. При этом оба боксера, и Шабранский и Ковалев, вели себя предельно уважительно и по-дружески. Такое разное восприятие поединка наводило на мысль о том, что организаторы заведомо решили использовать натянутые отношения стран, чтобы подогреть зрительский интерес.