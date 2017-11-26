Разо-ЧАР-Рование Устинова

Источник: Спорт-Экспресс

Россиянин Александр Устинов был гостем на этом празднике несмотря на то, что бой организовывал его промоутер Владимир Хрюнов. Публика, встречая его, неодобрительно свистела, все внимание было приковано к фигуре Чарра — сирийца по происхождению, который в Германии давно уже стал свои и для которого шанс выиграть титул был не первым, но самым реальным.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЧАРРА

К домашнему бою он отлично подготовился. Как известно, в его биографии до этого момента была не самая удачная полоса — тяжелый нокаут от Майриса Бриедиса, огнестрельное ранение, отсутствие боев с сентября 2016 года, операция на бедре по замене сустава. И, похоже, что испытания пошли ему на пользу — по крайней мере, получив шанс выйти на титульный бой, Чарр вложил все силы в подготовку. Результаты можно было увидеть уже на взвешивании — 104,5 кг стали отличным показателем для спортсмена.

Устинов, превосходящий соперника в габаритах, весил перед боем 127 кг. Казалось, что такая разница в весе может сыграть в его пользу. И сыграла бы, если бы россиянин сумел нанести нужную акцентированную серию ударов.

На это, похоже и был расчет, потому что с первых секунд поединка Устинов пошел вперед, с джеба тут же переходя на полноценные серии, активно подключая правую руку. Он шел на Чарра с таким напором, что, казалось, что немец сможет не выстоять. Но тот активно защищался, используя поначалу преимущественно блок. Устинов доставал соперника, но удары не наносили нужного ущерба. Периодически россиянин сам пропускал, ловя удары Чарра в контратаках.

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Чарр довольно быстро стал останавливать напор соперника, входя в клинч. Рефери Тони Уикс, известный нам по скандальному второму бою Андре Уорда и Сергея Ковалева, то и дело разнимал стороны. Три стартовых раунда российский боксер провел первым номером и, пожалуй, записал их на свой счет. К тому же, во втором раунде у Чарра открылось рассечение из-за столкновения головами, кровь начала заливать левый глаз. К несчастью для него, Устинов немало бил правой рукой, но команде немца вскоре удалось нейтрализовать проблему с кровотечением.

Все стало меняться к середине боя. Похоже, в этом и заключалась тактика Чарра — переждать агрессивный напор соперника в начальных раундах, дать ему немного «вымахаться», а затем постепенно самому завладеть инициативой, что он и начал делать. Темп поединка и скорость Устинова от раунда к раунду снижались. Чарр видел размашистые удары соперника, и они по большей части не доставляли ему неприятностей.

Было видно, что немец готов к 12-раундовому поединку, если шанса закончить его досрочно не представится. Во второй половине боя он стал активнее защищаться на ногах — и физической формы на это хватало. К тому же проводил удачные атаки, каждый раз пытаясь развить преимущество. В концовке стало ясно, что Устинову необходимо рисковать и устраивать рубку, чтобы рассчитывать на успех в этом бою. Но еще одним фактором в пользу немца стал нокдаун в восьмом раунде — за две секунды до гонга Чарр попал слева, Устинов опустился на одно колено, открылось рассечение под глазом. Под счет рефери он встал на ноги, на этом раунд и закончился.

Воодушевленный успехом, немецкий боксер то завладевал инициативой, то отсиживался за блоком или просто не давал к себе подойти, как в 10-м раунде, выиграв сорок секунд без единого удара со стороны соперника. Время стало работать на Чарра — под конец боя инициатива была уже полностью у него, а прямолинейные удары по блоку не доставляли немцу никаких неприятностей. В последние секунды он даже опустил руки, чтобы поднять их в победном жесте, решив, что опасаться больше нечего.

БУДУЩЕЕ УСТИНОВА

В декабре российскому супертяжеловесу исполнится 41 год. В его послужном списке 34 победы и 2 поражения, а кроме того, карьера в кикбоксинге и даже в ММА. Это был, пожалуй, был главный бой и главный шанс его жизни — мало кому удается после двухлетней паузы и поединка с малоизвестным боксером получить право провести схватку за вакантный чемпионский титул. Однако же воспользоваться им он не сумел.

Чарр был не только лучше готов, он еще и технически превосходил Устинова, защита которого оставляла желать лучшего. К сожалению, своими данными — прежде всего, габаритами — россиянин пользуется в ринге не на все сто процентов. И в связи с этим выбрал вроде бы верную тактику — мощное начала поединка, напор и решающий удар. Но для быстрого нокаута чего-то не хватило, при этом соперник оказался готов именно к такому повороту событий.

Впрочем, как долго удержится на вершине Чарр — тоже вопрос. Он проигрывал Владимиру Кличко, Александру Поветкину, Йоанну Дюопа и Бриедису — опыт боев с известными соперниками хороший, но говорит не в его пользу. Впрочем, после перезагрузки карьеры кое-что может измениться, и это добавляет в супертяжелый вес больше интриги.