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13:53 (мск), источник: Sports.kz

В каком случае Головкин может подняться в весе

Журналист Boxing247.com Джеймс Слэйтер в своем материале рассказал, в каком случае казахстанский боксер Геннадий Головкин может перейти во второй средний вес, сообщает Sports.kz.

«Хотя у Головкина еще есть множество больших поединков в его нынешнем дивизионе, один из лидеров мирового бокса GGG заявил, что еще может перейти во второй средний вес..

Фанаты все надеятся и верят, что следующим боем для Головкина станет реванш с Альваресом, где два лучших бойца в 160 фунтах наконец смогут урегулировать все свои разногласия. Однако, если переговоры о втором их бое приостановятся GGG вполне может подняться в весе. Также есть и вариант, что Головкин сделает это после реванша с “Канело”», — считает автор.

Напомним, что наиболее вероятным соперником по следующему поединку для Головкина по-прежнему является мексиканец Сауль Альварес. Ожидается, что их реванш состоится 5 мая 2018 года.

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