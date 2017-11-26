В каком случае Головкин может подняться в весе

«Хотя у Головкина еще есть множество больших поединков в его нынешнем дивизионе, один из лидеров мирового бокса GGG заявил, что еще может перейти во второй средний вес..



Фанаты все надеятся и верят, что следующим боем для Головкина станет реванш с Альваресом, где два лучших бойца в 160 фунтах наконец смогут урегулировать все свои разногласия. Однако, если переговоры о втором их бое приостановятся GGG вполне может подняться в весе. Также есть и вариант, что Головкин сделает это после реванша с “Канело”», — считает автор.



Напомним, что наиболее вероятным соперником по следующему поединку для Головкина по-прежнему является мексиканец Сауль Альварес. Ожидается, что их реванш состоится 5 мая 2018 года.