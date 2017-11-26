Дмитрий Пирог: Порадовало, что у Ковалева была мысль, и работал план

Источник: Советский спорт

Напомним, что Ковалев в Нью-Йорке одержал победу над украинцем Вячеславом Шабранским. Уже в первом раунде Сергей донес несколько силовых ударов справа и дважды отправил соперника на настил ринга. Во второй трехминутке поединок был завершен. Таким образом, Ковалев вернул себе чемпионский пояс WBO.

Экс-обладатель этого титула в среднем весе Дмитрий Пирог комментировал поединок в прямом эфире и сразу после его окончания рассказал об изменениях, которые произошли в стиле российского боксера.

КОВАЛЕВ СЛУШАЛ ТРЕНЕРА

— Вас не расстроило то, что бой получился столько коротким и ваш эфир на Первом канале быстро закончился?

— Нисколько. Я переживал не за свой эфир, а за то, каким Сергей Ковалев будет в этом бою. И я получил удовольствие. Накануне я говорил, что мы вряд ли увидим ярко-выраженные изменения у Сергея. Слишком мало времени в работе с новым тренером.

Но я увидел то, что у Ковалева была мысль. Он вышел на бой с планом. Это выражалось в том, что команда Сергея разобрала все слабые и сильные стороны Шабранского. Она знала, что у Вячеслава есть «дырка» справа. Этот удар он часто пропускает, но чтобы этот удар донести, необходимо предварительно «открыть» цель. Для этого нужно было много работать по корпусу, особенно правой рукой, чтобы соперник опустил руку. Уверен, что все эксперты это увидели и поняли, что план на бой был. Сергей не просто вышел на бой, он слушал тренера, и успешно реализовывал созданный план.

Уверен, что в ближайшее время мы увидим у Ковалева более кардинальные изменения в лучшую сторону.

— Что можно сказать про уровень Шабранского?

— Никто не сомневался, что уровень Ковалева выше. Другое дело насколько. Бой показал, что намного. Уровень бокса и боксерского мышления у Сергея лучше. Но Шабранскому стоит отдать должное. Все понимали, что это крепкий середняк. Но он не сдается, когда пропускает удары и не складывает оружие. Шабранский будет биться до конца. И бой это подтвердил. Вячеслав был готов продолжать бой после каждого падения. В этом плане он показал себя настоящим бойцом. Другое дело, что не все получилось.

БОЙ КОВАЛЕВА И БИВОЛА — ДЕЛО ВРЕМЕНИ

— В этой весовой категории помимо Ковалева чемпионами являются Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Сергей после боя сказал, что в его списке остается и Адонис Стивенсон. Какого развития событий в этом дивизионе вы ждете?

— Боя Ковалева со Стивенсоном не будет. История показала, что Адонису этот поединок не нужен. Стивенсона смело можно назвать «домашним» боксером. Он проживает в Канаде и боксирует для местной публики. Ему этого достаточно. Он зарабатывает хорошие деньги, а бой с Сергеем — большой риск.

Полутяжелый вес и раньше был интересен российской публике, а сейчас, когда в нем стало три российских боксера-чемпиона, он стал втройне интереснее. Думаю, все болельщики с постсоветского пространства будут за ними следить.

Наибольшие шансы встретиться со Стивенсоном есть у Бетербиева, который свою профессиональную карьеру развивает также в Канаде. От канадской публики многое зависит. Я уверен, что она захочет увидеть бой двух чемпионов, а телевидение сможет на этом заработать. Стивенсона могут просто вынудить встретиться с Бетербиевым. Но это только мое предположение.

— Остаются Ковалев и Бивол.

— Если оба не потеряют свои титулы, поединок состоится, но не в ближайшее время. Причину мы знаем. Американский телеканал HBO, на котором боксирует Ковалев, проявляет интерес к Биволу. Индустрия спорта связана с деньгами и канал хочет заработать, поэтому дорого продать противостояние Ковалева и Бивало прямо сейчас телеканал не сможет. Бивол еще не настолько знаком американской публике. Соответственно и продажи платных трансляций будут невысокими. Единственный выход — раскрутить Бивола, сделать его популярным в США. На это нужно время.

Я надеюсь, что этот бой состоится. Это будет первый объединительный поединок, в котором встретятся два российских боксера. Это будет крайне интересно.