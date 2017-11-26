Кравцов: Украинец Шабранский не соответствовал уровню чемпиона мира Ковалева

В воскресенье Ковалев победил Шабранского техническим нокаутом во втором раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO. Поединок прошел в Нью-Йорке.

«Ковалев хорошо провел бой, все сделал по-гроссмейстерски, — сказал Кравцов. — Я ждал большего от Шабранского, но, к сожалению, все удары Ковалева залетали в одно и то же “окно”. Сергей выглядел мобилизованно, собранно, был хорошо мотивирован. Но Шабранский — не тот уровень».

Кравцов также добавил, что пока нельзя определенно сказать об изменениях, которые произошли после смены тренера боксера. «Если бы они ушли в средние раунды, можно было бы говорить об этом. Но смена тренера дает хороший психологический подъем, тем более что самому Сергею специалист нравится», — отметил собеседник агентства.