Чемпион мира по боксу Бивол готов в случае необходимости провести бой против Ковалева

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Ковалев победил украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO, Бивол присутствовал на данном поединке, который прошел в Нью- Йорке.

«Я не раз говорил, что хочу объединить все титулы чемпиона мира, — сказал Бивол. — Пока это [бой против Ковалева] — не главная цель, но я не буду избегать его. Однако это, наверное, уже далекие планы».

Бивол также отметил, что Ковалев в поединке с Шабранским показал свой прежний высокий уровень. «Мы увидели прежнего Сергея Ковалева, жесткого, нокаутера. Жаль, конечно, что бой был недолгим, я хорошо отношусь к Славе Шабранскому, он настоящий боец. Всегда тяжело смотреть, когда люди, к которым ты хорошо относишься, находятся в таком положении», — добавил собеседник агентства.