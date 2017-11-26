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15:29 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по боксу Бивол готов в случае необходимости провести бой против Ковалева

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Дмитрий Бивол готов в случае необходимости провести поединок против обладателя титула Всемирной боксерской организации (WBO) Сергея Ковалева. Об этом Бивол заявил ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Ковалев победил украинца Вячеслава Шабранского техническим нокаутом во втором раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии WBO, Бивол присутствовал на данном поединке, который прошел в Нью- Йорке.

«Я не раз говорил, что хочу объединить все титулы чемпиона мира, — сказал Бивол. — Пока это [бой против Ковалева] — не главная цель, но я не буду избегать его. Однако это, наверное, уже далекие планы».

Бивол также отметил, что Ковалев в поединке с Шабранским показал свой прежний высокий уровень. «Мы увидели прежнего Сергея Ковалева, жесткого, нокаутера. Жаль, конечно, что бой был недолгим, я хорошо отношусь к Славе Шабранскому, он настоящий боец. Всегда тяжело смотреть, когда люди, к которым ты хорошо относишься, находятся в таком положении», — добавил собеседник агентства.

На счету Ковалева теперь 31 победа (27 — нокаутом), одна ничья и два поражения.

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