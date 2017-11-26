Мейирим Нурсултанов: Ожидал от соперника большего

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz Мейирим Нурсултанов поделился своим мнением о прошедшем поединке.



— Мейирим, с победой! Как оценишь бой для себя?

— Все прошло нормально и закончилось довольно быстро.



— Планировал, что получится выиграть уже во втором раунде?

— Готовился к тяжелому бою. Так вышло, что во втором раунде у меня получился хороший удар в висок, почувствовал, что есть возможность завершить бой досрочно, и решил добить.



— Соперник чем-то удивил?

— Если честно, ожидал от него большего. Предполагал, что американец пойдет вперед, будет пытаться прессинговать, но получилось совсем наоборот. Эрик Мун начал пятиться назад, действовал робко. А так, все по плану.



— Бой прошел на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Испытал ли какое-то волнение?

— Особого волнения не было. Старался максимально сосредоточить свое внимание на поединке.



— И все-таки, быстрый нокаут — это часть плана бой?

— Нет, таких мыслей не было. Понимал, что буду боксировать против сильного соперника. Главной целью было — добиться победы.



— Достаточно ли времени было, чтобы изучить противника?

— Да, узнал имя соперника за месяц. Этого было вполне достаточно, чтобы просмотреть бои, обратить внимание на его сильные и слабые стороны.



— Расскажи о своих дальнейших планах?

— Совсем скоро я отправляюсь домой, в Казахстан. Будем обсуждать с нашими менеджерами. С высокой долей вероятности, в этом году боев уже не будет. Посмотрим.



— Хотелось бы попросить сказать пару слов казахстанским болельщикам?

— Спасибо всем моим землякам за поддержку. Даже несмотря на то, что бой проходил рано утром по времени Казахстана, я получил множество сообщений от казахстанских любителей бокса. Именно вера болельщиков мотивирует продолжать идти к цели, покорять новые вершины в мировом боксе.