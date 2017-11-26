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14:27 (мск), источник: Sports.kz

Мейирим Нурсултанов: Ожидал от соперника большего

Казахстанский средневес Мейирим Нурсултанов добился очередной яркой победы на профессиональном ринге. В рамках вечера бокса, который состоялся на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, наш земляк одолел американца Эрика Муна. Бой, запланированный на шесть раундов, был остановлен уже во втором, после того, как боксер из Казахстана отправил своего противника в нокаут.

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz Мейирим Нурсултанов поделился своим мнением о прошедшем поединке.

 — Мейирим, с победой! Как оценишь бой для себя?
— Все прошло нормально и закончилось довольно быстро.

 — Планировал, что получится выиграть уже во втором раунде?
— Готовился к тяжелому бою. Так вышло, что во втором раунде у меня получился хороший удар в висок, почувствовал, что есть возможность завершить бой досрочно, и решил добить.

 — Соперник чем-то удивил?
— Если честно, ожидал от него большего. Предполагал, что американец пойдет вперед, будет пытаться прессинговать, но получилось совсем наоборот. Эрик Мун начал пятиться назад, действовал робко. А так, все по плану.

 — Бой прошел на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Испытал ли какое-то волнение?
— Особого волнения не было. Старался максимально сосредоточить свое внимание на поединке.

 — И все-таки, быстрый нокаут — это часть плана бой?
— Нет, таких мыслей не было. Понимал, что буду боксировать против сильного соперника. Главной целью было — добиться победы.

 — Достаточно ли времени было, чтобы изучить противника?
— Да, узнал имя соперника за месяц. Этого было вполне достаточно, чтобы просмотреть бои, обратить внимание на его сильные и слабые стороны.

 — Расскажи о своих дальнейших планах?
— Совсем скоро я отправляюсь домой, в Казахстан. Будем обсуждать с нашими менеджерами. С высокой долей вероятности, в этом году боев уже не будет. Посмотрим.

 — Хотелось бы попросить сказать пару слов казахстанским болельщикам?
— Спасибо всем моим землякам за поддержку. Даже несмотря на то, что бой проходил рано утром по времени Казахстана, я получил множество сообщений от казахстанских любителей бокса. Именно вера болельщиков мотивирует продолжать идти к цели, покорять новые вершины в мировом боксе.

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