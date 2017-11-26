Что может сделать реванш Головкин — Альварес еще рентабельнее

«Сочетание трех лучших бойцов — Гонсалеса, Головкина и Альвареса — может стать прекрасным вариантом с точки зрения экономической рентабельности. Хоть “Чоколатито” и потерпел два поражения подряд, это не будет иметь значения: публика хочет видеть его снова. Таким образом, он — твердый кандидат, чтобы выступить в андеркарде этого вечера бокса», — пишет сайт.



Ожидается, что реванш состоится 5 мая. Букмекерская контора 1XBET уже предлагает на него коэффициенты: победа Головкина — 1.752, победа Альвареса — 2.13, ничья — 21.



Напомним, в двух своих последних боях Гонсалес проиграл таиландцу Висаксилу Вангеку (44−4−1, 40 КО) — сначала решением большинства, затем — нокаутом.