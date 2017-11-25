Боксер погиб после нокаута

Источник: Газета.Ру

Сальвадорский боксер Франсиско Руис скончался в четверг, 23 ноября, в результате нокаута, полученного в бою. Согласно заключению медиков, причиной смерти стала травма головы, полученная спортсменом из-за падения после мощного удара соперника.

18 ноября 24-летний Руис проводил всего лишь четвертый бой на профессиональном ринге и получил первый нокаут в своей короткой карьере. Его соперником был соотечественник Рикардо Кортес.

В восьмом раунде схватки Кортес отправил молодого боксера в нокаут. Руис упал на ринг, сильно ударился головой и потерял сознание.

Врачи несколько дней боролись за жизнь спортсмена, однако в четверг констатировали, что мозг Руиса «практически мертв» и изменений в состоянии боксера не предвидится. Семья атлета приняла решение отключить его от системы жизнеобеспечения. По сообщениям местных СМИ,

промоутер и организация WBA, под эгидой которой проходил боксерский вечер, собираются покрыть расходы на похороны Руиса, а также оказать финансовую поддержку родным погибшего.

Президент Сальвадорской профессиональной боксерской ассоциации (ASALBOX) Оскар Канхура выразил соболезнования семье Руиса, а также поделился подробностями несчастного случая.

«Был предыдущий медицинский диагноз, установленный в воскресенье в три часа дня, согласно которому у него уже была слабая неврологическая активность. Мозг был практически мертв. Я получил известия от его тренера Рене Вальенте, который находился в госпитале с Франсиско.

У него были великолепные перспективы, он был парнем с большим будущим, который обожал бокс.

Как мне сказала его мать, единственным утешением для нее стал тот факт, что он умер, делая свое любимое дело, — приводит слова Канхуры Boxingscene.

До рокового боя Руис оставался непобедимым на профессиональном ринге, и выиграл все три предыдущие схватки.

Руис владел в Сьюдад Дельгадо мотоциклетной мастерской, а профессиональным боксером стал только в апреле этого года.

Ранее в этом году филиппинский боксер Джеффри Кларо умер в больнице из-за полученной травмы во время спарринга на тренировке. Отмечается, что Кларо был доставлен в частную клинику, где впал в кому и умер, не приходя в сознание. Боксер 18 октября отметил 20-летие. За свою карьеру он провел пять боев, в которых одержал одну победу и потерпел четыре поражения.

В августе в возрасте 26 лет от сильных физических нагрузок на одной из своих тренировок ушла из жизни чемпионка мира по боксу в полулегком весе по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) Анжелик Дюшман. Французская спортсменка почувствовала недомогание прямо во время занятия. Девушка была доставлена в больницу, однако ее жизнь врачам спасти не удалось.

Согласно появившейся в различных СМИ информации,

причиной смерти спортсменки стала внезапная эмболия легочной артерии, которая возникла из-за сильных физических нагрузок.

Дюшман не дожила до защиты своего чемпионского титула полтора месяца. Бой должен был состояться 12 октября 2017 года в Монпелье. Проблемы со здоровьем девушки могли передаться по наследству. Отец спортсменки, который также занимался боксом и становился чемпионом Франции, умер в 2013 году от сердечного приступа.

В июле 2017 года боец ММА Доншэй Уайт скончался в результате травм, полученных в ходе боя. Для 37-летнего спортсмена этот поединок был первым с 2015 года. В во втором раунде Уайт пропустил целую серию мощных ударов, после чего судья остановил встречу для оказания срочной медицинской помощи пострадавшему, которая на несколько секунд привела бойца в чувство —.

он сумел подняться и проследовать в подтрибунное помещение, однако спустя пару шагов упал без сознания.

Вскоре 37-летний спортсмен был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался.