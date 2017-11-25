Почему Головкину невыгодно первое место «Канело» в рейтинге WBO

Обозреватель Boxingnews24.com Шон Джонс прокомментировал последние изменения в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBО).

Ранее стало известно, что рейтинг WBO в среднем весе возглавил Сауль «Канело» Альварес (49−1−2, 34 КО). Таким образом, он стал основным претендентом на бой с победителем пары Билли Джо Сондерс — Давид Лемье, который состоится 16 декабря в Канаде.

По мнению автора, это положение также дает мексиканскому боксеру определенные дивиденды на фоне переговоров о реванше с обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этом же весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО).

«Первое место «Канело» в рейтинге WBO в среднем весе дает Golden Boy Promotions оправдание, которое им нужно, чтобы выставить свою звезду против победителя боя Сондерс — Лемье, если это то, в чем они заинтересованы.

Если Golden Boy устроят «Канело» бой с победителем поединка Сондерс — Лемье, тогда он может состояться на Синко де Майо 5 мая. в этом случаю чемпиону мира WBA/WBC/IBF/IBO Геннадию Головкину придется подождать реванша с мексиканцем до сентября.