Боксер умер после первого нокаута в карьере

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Штаб АТО заявил о "радости жителей" захваченных донецких сел
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
Лукашенко: Порошенко нарушил данное им слово
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тосно
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Мариуполь0
Ворскла0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес0
Эйбар1
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
ХК Динамо
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Сибирь
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Сампдория
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Олимпик Д
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Малага
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов3
Шинник3
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь2
Томь0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград0
Оренбург2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К0
Химки0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Нант
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
Амур
Футбол. Первый дивизион
13:00
Олимпиец2
Динамо СПб2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей1
Балтика1
Футбол. Зарубежный
20:00
Кьево
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Верона
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Бетис
Жирона
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Анже
Футбол. Зарубежный
22:45
Леванте
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Интер
Хоккей. НХЛ
26.11
Торонто Мэйпл Ливз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
26.11
Монреаль Канадиенс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
26.11
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
26.11
Детройт Ред Уингз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
26.11
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
26.11
Питтсбург Пингвинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона КойотсОТ3
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Даллас Старз6
Калгари Флэймз4
Хоккей. НХЛ
26.11
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
26.11
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз0
Нэшвилл Предаторз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз4
Торонто Мэйпл Ливз5
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз3
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз3
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк РейнджерсОТ2
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс5
Оттава Сенаторз2
Все события
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
Кого Губерниев назовет свиньей? 15 прогнозов на биатлонный сезон
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Тампу Бэй»
В США прошло шоу «Анти Victoria’s Secret» с необычными моделями
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
Умер Дмитрий Хворостовский
Чем опасны йогурты
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
10«Зенит» разгромил «Тосно»
15:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Боксер умер после первого нокаута в карьере

24-летний боксер из Сальвадора Франсиско Руис умер после поражения нокаутом в бою с соотечественником Рикардо Кортесом. Об этом сообщает BoxingScene.

Поединок под эгидой Всемирной боксерской ассоциации (WBA) состоялся 18 ноября в Сан-Сальвадоре. В восьмом раунде Кортес нокаутировал Руиса, тот упал и сильно ударился головой. Он был доставлен в местный госпиталь. Через несколько дней врачи констатировали смерть головного мозга, и семья спортсмена решила отключить его от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Во время загрузки произошла ошибка.

WBA возьмет на себя расходы по организации похорон спортсмена и окажет финансовую помощь его семье.

Боксер проводил свой первый восьмираундовый поединок в карьере. До этого Руис одержал три победы в трех боях по четыре раунда.

В октябре 20-летний филиппинский боксер Джеффри Кларо внезапно потерял сознание на тренировке. Он был доставлен в частную клинику, где впал в кому. Спортсмен умер, не приходя в сознание. Как выяснилось позже, Кларо подделал результаты своей томографии, чтобы заниматься боксом.

Президент Чехии выступил против лишения России ЧМ-2021 по биатлону
Дамоклов конек. 3 клуба, которые стали ближе к изгнанию из КХЛ
Гол и передача Радулова помогли «Далласу» победить «Калгари»
Кого Губерниев назовет свиньей? 15 прогнозов на биатлонный сезон
Месси подписал новый контракт с «Барселоной»
Черчесов: Смолов на пару процентов впереди Кокорина
Василий «Баста» Вакуленко: Гимн России в Корее мы сами споем
«Ак Барс» не оставит шансов «Барысу». Анонс игрового дня КХЛ
Новости
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь