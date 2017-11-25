Боксер умер после первого нокаута в карьере

Поединок под эгидой Всемирной боксерской ассоциации (WBA) состоялся 18 ноября в Сан-Сальвадоре. В восьмом раунде Кортес нокаутировал Руиса, тот упал и сильно ударился головой. Он был доставлен в местный госпиталь. Через несколько дней врачи констатировали смерть головного мозга, и семья спортсмена решила отключить его от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

WBA возьмет на себя расходы по организации похорон спортсмена и окажет финансовую помощь его семье.

Боксер проводил свой первый восьмираундовый поединок в карьере. До этого Руис одержал три победы в трех боях по четыре раунда.