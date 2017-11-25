Сауль Альварес подарил Папе Римскому боксерские перчатки

«Для меня честь иметь возможность вручить Папе часть меня и получить его благословение, для меня это незабываемый опыт, я очень доволен и благодарен всем за это», — отметил Альварес, владевший титулами чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBС) в весовой категории до 69,9 кг.