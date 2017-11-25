Сауль Альварес подарил Папе Римскому боксерские перчатки

«Для меня честь иметь возможность вручить Папе часть меня и получить его благословение, для меня это незабываемый опыт, я очень доволен и благодарен всем за это», — отметил Альварес, владевший титулами чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBС) в весовой категории до 69,9 кг.
Альварес провел 52 боя на профессиональном ринге. В его активе 49 побед (34 — нокаутом), одно поражение и две ничьи. В своем последнем поединке 17 сентября Альварес не смог победить чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Международной боксерской федерации (IBF) и WBC в весовой категории до 72,6 кг казахстанца Геннадия Головкина. Судьи приняли решение зафиксировать ничью в данном поединке. Пояса чемпиона мира остались у казахстанца.