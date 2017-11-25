Ковалев впервые выйдет на ринг после двух поражений от Уорда

Источник: AFP 2017

Ковалев впервые выйдет на ринг после двух поражений от американца Андре Уорда. В ноябре 2016 года россиянин проиграл по очкам спорным судейским решением, после чего воспользовался пунктом в контракте о проведении матч- реванша. Но в июне нынешнего года снова уступил, техническим нокаутом в 8-м раунде.

Теперь для россиянина начинается новый этап в карьере. До двух поединков с Уордом Ковалев считался лидером этой весовой категории, одной из главных боксерских звезд на американском ринге, объединил три пояса чемпиона мира, входил в пятерку лучших боксеров во всех весах. И теперь, по сути, вынужден начинать все сначала.

За время перерыва Ковалев отдохнул, сменил тренера (теперь вместо американца Джона Дэвида Джексона его готовит узбек Аброр Турсунпулатов) и, по его словам, сделал выводы. По мнению нового тренера, кардинально технику всего за месяц работы поменять сложно, но можно внести некоторые незначительные изменения, а также прибавить в психологическом плане.

Пока Ковалев «залечивал раны», Уорд объявил о завершении карьеры и расстался со всеми тремя поясами чемпиона мира. WBO постановила провести бой за вакантный титул с участием Ковалева. Первоначально в соперники рассматривался кубинец Салливан Баррера, но в итоге выбор пал на Шабранского.

Кто такой Шабранский

Шабранский выступает на профессиональном ринге с 2012 года и всю карьеру проводит в США, в его послужном списке 19 боев (16 — нокаутом), одно поражение. Победы над перспективными американцем Полом Паркером и кубинцем Юниески Гонсалесом в 2015 году позволили украинцу войти в десятку лучших в рейтинге престижных организаций. И в случае успеха в бою с Баррерой в 2016 году украинец получил бы шанс поспорить за титул чемпиона мира, но проиграл, нокаутом в 7-м раунде. Шабранский во втором раунде отправил соперника в нокдаун, но сам трижды побывал на полу и в итоге вынужден был капитулировать.

После этого Шабранский одержал две победы и занял 10-е место в рейтинге WBO, получив право претендовать на пояс чемпиона мира.

По манере ведения боя украинец схож с россиянином, однако значительно уступает ему в мастерстве и технике. К тому же уже проигрывал в своей карьере нокаутом, поэтому у россиянина, обладающего сильным ударом, наверняка появятся шансы завершить поединок досрочно.

Что принесет Ковалеву победа над Шабранским