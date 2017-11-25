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00:54 (мск), источник: ТАСС

Ковалев впервые выйдет на ринг после двух поражений от Уорда

ТАСС, 25 ноября. Россиянин Сергей Ковалев проведет поединок с украинцем Вячеславом Шабранским за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. 12-раундовый бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Источник: AFP 2017

Ковалев впервые выйдет на ринг после двух поражений от американца Андре Уорда. В ноябре 2016 года россиянин проиграл по очкам спорным судейским решением, после чего воспользовался пунктом в контракте о проведении матч- реванша. Но в июне нынешнего года снова уступил, техническим нокаутом в 8-м раунде.

Теперь для россиянина начинается новый этап в карьере. До двух поединков с Уордом Ковалев считался лидером этой весовой категории, одной из главных боксерских звезд на американском ринге, объединил три пояса чемпиона мира, входил в пятерку лучших боксеров во всех весах. И теперь, по сути, вынужден начинать все сначала.

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За время перерыва Ковалев отдохнул, сменил тренера (теперь вместо американца Джона Дэвида Джексона его готовит узбек Аброр Турсунпулатов) и, по его словам, сделал выводы. По мнению нового тренера, кардинально технику всего за месяц работы поменять сложно, но можно внести некоторые незначительные изменения, а также прибавить в психологическом плане.

Пока Ковалев «залечивал раны», Уорд объявил о завершении карьеры и расстался со всеми тремя поясами чемпиона мира. WBO постановила провести бой за вакантный титул с участием Ковалева. Первоначально в соперники рассматривался кубинец Салливан Баррера, но в итоге выбор пал на Шабранского.

Кто такой Шабранский

Шабранский выступает на профессиональном ринге с 2012 года и всю карьеру проводит в США, в его послужном списке 19 боев (16 — нокаутом), одно поражение. Победы над перспективными американцем Полом Паркером и кубинцем Юниески Гонсалесом в 2015 году позволили украинцу войти в десятку лучших в рейтинге престижных организаций. И в случае успеха в бою с Баррерой в 2016 году украинец получил бы шанс поспорить за титул чемпиона мира, но проиграл, нокаутом в 7-м раунде. Шабранский во втором раунде отправил соперника в нокдаун, но сам трижды побывал на полу и в итоге вынужден был капитулировать.

После этого Шабранский одержал две победы и занял 10-е место в рейтинге WBO, получив право претендовать на пояс чемпиона мира.

По манере ведения боя украинец схож с россиянином, однако значительно уступает ему в мастерстве и технике. К тому же уже проигрывал в своей карьере нокаутом, поэтому у россиянина, обладающего сильным ударом, наверняка появятся шансы завершить поединок досрочно.

Что принесет Ковалеву победа над Шабранским

Перед Ковалевым, помимо титула и восстановления репутации, откроются новые перспективы. За время его паузы в карьере в этом весе появились два новых чемпиона мира, и оба из России — Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF) и Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA). Промоутер Ковалева Кэти Дува уже заявила, что в случае победы над Шабранским она будет добиваться для Ковалева проведения объединительного поединка. Наиболее вероятным кандидатом в соперники называется Бетербиев.

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