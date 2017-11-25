Охота Александра Великого
Сегодня в Германии россиянин Александр Устинов по прозвищу Александр Великий проведет бой с немцем Мануэлем Чарром за титул WBA. Специально для «СЭ» о поединке рассказал его организатор.
Сегодня в Германии россиянин Александр Устинов по прозвищу Александр Великий проведет бой с немцем Мануэлем Чарром за титул WBA. Специально для «СЭ» о поединке рассказал его организатор.
Для меня в этот раз все немного необычно — я промоутер шоу, где Александр Устинов и Мануэль Чарр выяснят судьбу пояса WBA в супертяжелом весе. Для меня внове проводить свое шоу в Германии. Накануне боя торжественно получил лицензию и приступил к обязанностям.
Произошло много вещей, связанных с этим поединком. Например, когда мы пришли проверять перчатки, обнаружилось, что у Чарра их вовсе не оказалось. То есть они занимались чем угодно, кроме самого главного. А резервная пара, которую мы приготовили для Чарра, была розового цвета, который его
Все так интересовались, что Саша делал до или что будет делать после этого боя. И у меня по этому поводу перед глазами один художественный фильм, когда влюбленные назначили друг другу свидание на мосту возле Кремля и собирались встретиться после войны.
Могу сказать, что Устинов и его тренер Владимир Задиран проделали большую работу. Они долго к этому готовились и у них есть план как победить в этом поединке. Думаю, все должно быть хорошо. Саша еще даже успеет потренироваться перед боем, сделает силовую разминку.
Думаю, что будет очень жарко. Мы были вынуждены поменять отель, потому что накануне подверглись нашествию непонятных людей.
Тот же неожиданно для нас похудел почти на двадцать килограмм. Он окружен людьми, которые постоянно дают ему
Думаю, что боксеры пойдут друг другу навстречу и будут хотеть как можно быстрее друг друга уничтожить. А там посмотрим, кому будет больнее.
Это бой за титул, которым владели Мохаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис. Это реальная возможность встать с ними в один ряд. В то же время, считаю, что ответственность на Устинова не давит. Не надо забывать, что Александр прошел достаточно серьезную жизненную школу, был на войне, имеет награды. Думаю, с волнением он справится.
Чарр
Владимир Хрюнов — известный российский промоутер.