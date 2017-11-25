Охота Александра Великого

Источник: AFP 2017

Для меня в этот раз все немного необычно — я промоутер шоу, где Александр Устинов и Мануэль Чарр выяснят судьбу пояса WBA в супертяжелом весе. Для меня внове проводить свое шоу в Германии. Накануне боя торжественно получил лицензию и приступил к обязанностям.

Произошло много вещей, связанных с этим поединком. Например, когда мы пришли проверять перчатки, обнаружилось, что у Чарра их вовсе не оказалось. То есть они занимались чем угодно, кроме самого главного. А резервная пара, которую мы приготовили для Чарра, была розового цвета, который его почему-то не устроил. Он обиделся, стал что-то говорить, перешел на русский — в основном, мат. И потом убежал куда-то в сторону своего отеля. На мой вопрос, почему команда без перчаток, никто не дал ответа. В итоге мы поделились своими.

Все так интересовались, что Саша делал до или что будет делать после этого боя. И у меня по этому поводу перед глазами один художественный фильм, когда влюбленные назначили друг другу свидание на мосту возле Кремля и собирались встретиться после войны.

Могу сказать, что Устинов и его тренер Владимир Задиран проделали большую работу. Они долго к этому готовились и у них есть план как победить в этом поединке. Думаю, все должно быть хорошо. Саша еще даже успеет потренироваться перед боем, сделает силовую разминку.

Мануэль ЧАРР | Источник: AFP 2017

Думаю, что будет очень жарко. Мы были вынуждены поменять отель, потому что накануне подверглись нашествию непонятных людей. Какие-то граждане вторглись в лобби и очень громко, скажем так, болели за Чарра.

Тот же неожиданно для нас похудел почти на двадцать килограмм. Он окружен людьми, которые постоянно дают ему какие-то витамины. Думаю, что он будет в своей наилучшей форме за всю жизнь. С ним работает команда профессионалов, его тренер по физподготовке сотрудничал с Владимиром Кличко. Они собрали всех лучших, кого можно было собрать.

Думаю, что боксеры пойдут друг другу навстречу и будут хотеть как можно быстрее друг друга уничтожить. А там посмотрим, кому будет больнее.

Это бой за титул, которым владели Мохаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис. Это реальная возможность встать с ними в один ряд. В то же время, считаю, что ответственность на Устинова не давит. Не надо забывать, что Александр прошел достаточно серьезную жизненную школу, был на войне, имеет награды. Думаю, с волнением он справится.

Чарр почему-то думает, что это последний поединок в его жизни — не знаю, почему. Он будто выходит умирать на ринг. Но это неправильно само по себе, и есть много факторов, которые играют против него. Нам легче, мы здесь достаточно небольшим числом людей. А что касается Чарра, он будет выступать при домашней публике. И как можно было забыть про перчатки к бою…

Владимир Хрюнов — известный российский промоутер.