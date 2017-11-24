Ковалев и Шабранский встретились на «дуэли взглядов»

Напомним, что российский экс-чемпион мира Ковалев два своих последних по времени боя проиграл американцу Андре Уорду. Наш полутяж утратил чемпионские титулы по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). После этого россиянин расстался со своим тренером Джоном-Дэвидом Джексоном.

За карьеру Ковалев провел 33 боя и проиграл только Уорду (при одной ничьей). Наш спортсмен славится сильным ударом и 26 поединков из 30 выиграл досрочно. Впрочем, украинский полутяжеловес Шабранский, который в 20 матчах проиграл только один раз, также имеет в арсенале сильный нокаутирующий удар, который принес ему досрочные победы в 17 поединках.