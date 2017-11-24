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14:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вячеслав Шабранский: Согласен с Емельяненко — ринг решает, кто в нем хозяин

Украинский боксер, с которым в ночь с субботы на воскресенье проведет поединок за титул WBO с россиянином Сергеем Ковалевым, в интервью «СЭ» рассказал, как прошла подготовка к бою и почему перед схваткой не было трэш-тока.

Источник: Спорт-Экспресс

ГОТОВЛЮСЬ К ДОЛГОМУ БОЮ.

— Вячеслав, как прошла подготовка к бою с Ковалевым? Где провели сборы?

— Подготовка прошла отлично, есть желание, мотивация огромнейшая! Провел сборы дома. Работал с тренером Мэнни Роблесом, с моей командой по физической подготовке. Было несколько ребят, с кем мы провели спарринги. Работали с Дмитрием Биволом и Дэвидом Бенавидезом.

— Что-то меняли в тренировочном процессе?

— Я бы сказал, что каждая подготовка особенна по-своему. Например, что касается веса, я давно поменял диету. Стараюсь придерживаться ее и на отдыхе, поэтому особо гонять вес не приходится. Буквально пару килограммов.

— Насколько важен для вас предстоящий бой?

— Каждый поединок для меня — главный. Каждый соперник, вне зависимости кто он и сколько у него побед, по-своему опасен.

— Приобрел ли бой больше значимости, когда стал титульным?

— Когда я соглашался на бой, не знал, что он может стать титульным. Очень рад, что на кону будет стоять чемпионский пояс, но это никак не повлияло на мой настрой.

— Что скажете о вашем сопернике — Сергее Ковалеве?

— Я не люблю говорить о сопернике. Каждый раз, когда боксер выходит на ринг, новый поединок меняет его как человека и как спортсмена. Ковалев многого достиг, я уважаю его как спортсмена. План на бой у меня, конечно же, есть, именно его мы и отрабатывали в тренировочном лагере и попытаемся осуществить на ринге. Но рассказывать не буду. Обещаю, вы все увидите в субботу.

— Готовы ли вы рисковать в этом поединке, есть ли желание досрочной победы?

— Никогда не настраиваюсь на досрочную победу. Всегда готовлюсь к долгому бою.

ЗЛОСТЬ ТОЛЬКО МЕШАЕТ.

— Каким вы видите этот поединок?

— Непредсказуемым — у Сергея новый тренер, да и в моей команде кое-что поменялось.

— Насколько хорошо вы знакомы с Ковалевым?

— Лично его не знаю. Так, пересекались несколько раз. Ничего плохого сказать не могу. Всегда здоровались, нормально общались, с уважением друг к другу.

— Перед вашим поединком не было никакого трэш-тока. Это из-за взаимного уважения? И как вы вообще относитесь к такому явлению в боксе?

— Я никогда не испытываю агрессии к сопернику. Федор Емельяненко когда-то прекрасно высказался насчет этого. Он сказал: «Спортивная злость — это какая-то искусственная придумка, я не понимаю, о чем это». Вот и я думаю точно так же. Я не приветствую, когда спортсмены с пеной у рта доказывают что-то друг другу. Ринг решает, кто в нем хозяин. Злость только мешает.

— После того, как ушел Андре Уорд, оставив свои пояса, будет ли ситуация в полутяжелом весе более интересной?

— Конечно. Оставив пояса, он дал возможность нашему дивизиону стать еще более популярным. Дал возможность фанатам увидеть новых боксеров, достойных этих титулов.

— Какие цели ставите перед собой на ближайшие пару лет?

— Быть примером для моих детей — у нас с супругой их двое. Двигаться вперед, достигать новых вершин. Работать над собой. Наслаждаться семьей… Ну и наконец-то увидеть родителей и сестру, моих родных. Я не был дома, в Украине, уже пять лет…

— Кого считаете самым успешным боксером современности?

— Я вырос, смотря бои Тайсона, Гатти, молодого Али, Хопкинса. Успешным, разносторонним, талантливым боксером нашего времени считаю Василия Ломаченко.

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