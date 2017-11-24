Почему Головкину не нужно переходить во второй средний вес

Источник: Vesti.kz

Все помнят истории о «потере ручки», об огромном желании чуть ли не каждого средневеса биться с казахстанцем. Только вот все заканчивалось на просторах социальных сетей — на реальный шаг практически никто не был способен. Подобная тенденция ставила Головкина в довольно затруднительное положение. Да, карьеру продолжать надо было, но и драться с кем попало так себе вариант.

На тот момент переход во второй средний вес рассматривался в качестве спасительной комбинации. Подобрался даже достойный соперник в лице Хильберто Рамиреса из Мексики. Именно с ним можно было устроить и хороший бой, и получить приличный чек

после поединка.

Его промоутер — Боб Арум — не стал бы чинить преграды в организации встречи. Более того, он неоднократно высказывался о готовности свести боксеров в ринге. И наверняка между двумя командами начинались предварительные переговоры. Рамирес рассматривается в качестве будущей суперзвезды. И брошенные вызовы Головкину вполне логичны — бой на самом деле мог бы стать определяющим.

Но хорошо, что перехода в итоге не произошло. Мы все-таки за большие свершения, особенно когда до них остался один пояс WBO. Плюс все-таки началась история противостояния с другим мексиканцем — Саулем Альваресом. Эта «сага» способна перечеркнуть все противостояния во втором среднем весе, доступные на сегодняшний день.

Тем не менее, за рубежом вновь спрашивают GGG о его планах на дивизион выше. Вторую волну подобных вопросов и интереса спровоцировал простой в переговорах между командами казахстанца и «Канело» относительно проведения реванша.

Конкретно сейчас переход и вовсе не имеет смысла. То, что затягиваются переговоры, не означает полную отмену поединка с Альваресом. Вторая встреча будет однозначно. Либо в мае, либо в сентябре. И Сауль к «ответке» вовсе сможет подойти с поясом. Ну, если канадец Давид Лемье отберет титул чемпиона мира WBO у британца Билли Джо Сондерса (в таком случае весной Golden Boy проведет бой между своими клиентами — Лемье и Альваресом).

Читайте также Президент IBO высказался о «закате» карьеры Головкина и его перспективах в будущем

Все равно во втором среднем весе сейчас свои разборки. И Головкин просто, мягко говоря, не к месту. Осенью этого года стартовала Всемирная боксерская суперсерия, на которой представлены практически все лучшие бойцы дивизиона. Те же британцы Крис Юбенк-младший, Джордж Гроувз, Каллум Смит. Поединки с ними были бы довольно привлекательными, но для этого придется подождать.

Так что нет никаких резонных и срочных причин для смены категории. Ради чего? Намного перспективнее завершить все дела в среднем весе. Особенно, учитывая, что для тотальной «зачистки» остался буквально один бой. А потом уже можно приступить и к экспериментам. Рамирес в свои 26 лет точно может подождать.