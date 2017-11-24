Соперник Миши Алояна не выйдет на ринг из-за травмы

Источник: Комсомольская правда

9 декабря в СРК «Арена» в городе Кемерово пройдет боксерское шоу «Битва в Сибири». Новосибирский боксер Миша Алоян проведет бой за пояс WBA International. Соперником 29-летнего Алояна, выступающего в весовой категории до 52 кг, должен был стать 23-летний филиппинец Гимель Маграмо. Но буквально сегодня стало известно, что Гимель Маграмо получил травму, и теперь Алояна ждет встреча с Александром Эспиноса из Никарагуа. В интервью «Комсомольской правде» Миша Алоян рассказал о том, как он готовится к бою, какие цели ставит перед собой и почему так важно проводить подобные боксерские шоу в регионах.

— Вам заменили соперника — повлияло ли это на тренировочный процесс? — спросили мы Мишу.

— Александр Эспиноса — опытный боксер: на его счету 16 профессиональных боев, в 11 из которых он одержал победу. На тренировку замена соперника повлияла: пришлось поменять спарринг-партнера, чья техника похожа на технику Эспиноса. Но на настрой эта замена не повлияла: на ринге я буду выкладываться по полной.

— А как шла подготовка к бою с филиппинцем, что вы знали о сопернике?

— Я изучил послужной список Гимеля Маграмо, посмотрел видеозаписи боев, чтобы подстроиться под его тактику. Маграмо — достаточно сильный противник: из 19 профессиональных боев имеет всего одно поражение, 15 побед нокаутом.

— Бывали ли у вас серьезные травмы? И стоит ли риск, которому подвергают себя боксеры, победы на ринге?

— Серьезных травм, к счастью, у меня не было. Мое мнение — если есть реальная угроза здоровью, лучше не рисковать. Но когда выходишь на ринг и отдаешь всего себя бою, можно и не почувствовать боли, не заметить травму, потому что в голове одна мысль — победить.

— В детстве у всех были разные причины, чтобы начать заниматься боксом. Какая мотивация была у вас? Почему пошли именно в боксерскую секцию, а не на футбол, например?

— Меня с самого раннего детства привлекали единоборства. И когда мы переехали в Новокузнецк, я решил пойти в школу бокса. Первый раз я оказался в зале, когда мне было 10 лет. С этого момента и началась моя любовь к данному виду спорта, которая длится всю жизнь.

— Помните ли вы своего первого тренера? Это он привил вам такую любовь к боксу?

— Да, конечно, помню. Это Николай Михайлович Салихов. Я считаю, что именно его отношение к тренировкам, жесточайшая дисциплина и уважение к своему виду спорта заставили меня остаться в боксе.

— Можно ли миновать любительский бокс и сразу готовиться в профессиональный бокс?

— Любительский бокс дает техническую базу, которая необходима и для профессионального бокса. Поэтому нужно обязательно начинать с любителей и только в определенный момент переходить на профессиональный ринг.

— Когда для вас наступил такой момент?

— Это произошло после Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, когда я проиграл финальный бой. Мне — наверное, первый раз в жизни — не хватило трех раундов, чтобы раскрыться и показать всю свою техническую подготовку. И к тому же за моей спиной были уже чемпионаты мира, Европы. Практически все основные титулы в любительском боксе были завоеваны, поэтому я поставил новые цели — в профессиональном боксе. Больше всего мне интересно то, что можно тактически выстраивать бой, показать свой, так сказать, боксерский интеллект.

— Какие цели ставите перед собой?

— Моя главная цель — стать лучшим в мире. И все-таки я не оставляю надежды выступить на Олимпийских играх 2020 года и стать олимпийским чемпионом.

— Предстоящий бой на подтверждение титула WBA International — это дополнительная мотивация или дополнительная ответственность перед болельщиками?

— Конечно, не хочется подводить людей, которые будут болеть и переживать за меня. Хочется победить ради зрителей. Но победа важна и для меня лично, потому что это шанс подняться на ступень выше и получить ценный опыт ведения профессионального боя.

— Вы стартовали на профессиональном ринге с 10 раундов и одержали победу, затем — бой на Красной площади, под прицелом всей страны, — и снова победа. Что позволяет вам так рисковать?

— Я и сам не знаю. Это были, наверное, мои амбиции — чтобы начать выступать на крупных боксерских вечерах и бороться за серьезные титулы. Это стимулирует к дальнейшим победам. Конечно, прежде чем решиться на 10-раундовый бой WBA, я посоветовался со своим тренером. Совместно мы пришли к выводу, что мой уровень подготовки и объем тренировок позволят выдержать эту нагрузку. Я рискнул, и, как оказалось, не зря.

— Насколько важно для вас подтвердить этот титул на родной сибирской земле?

— Я счастлив, что моя профессиональная боксерская карьера началась в Кузбассе с завоевания титула WBA. Я благодарен за это судьбе. Многие спортсмены лишь мечтают о том, чтобы начать свою карьеру на родной земле.

— Вам предлагали переехать из Новосибирска?

— Периодически предлагают, в том числе и когда я достигал первых успехов в любительской сборной. Но я не рассматриваю никакие другие города и тем более заграницу, потому что мне комфортно здесь. Ведь своих успехов в любительском боксе я добился именно в Новосибирске. Мне дорог этот город и люди, которые в нем живут. Администрация Новосибирска очень хорошо относится к боксу, к моим результатам, и это тоже дорогого стоит.

— 9 декабря на «Битве в Сибири» вы проведете бой за пояс WBA International. Федор Чудинов поборется за этот же титул в своей весовой категории, будет показан и женский олимпийский бокс. Как вы оцениваете значение этого международного мероприятия для Кузбасса, для развития бокса за Уралом?