Ковалёв: Жизнь дала мне урок, и Бог послал мне Уорда
В ночь с 25 на 26 ноября бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв попробует вернуть титул по версии WBO в противостоянии с Вячеславом Шабранским.
В ночь с 25 на 26 ноября бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв попробует вернуть титул по версии WBO в противостоянии с Вячеславом Шабранским.
В преддверии поединка россиянин рассказал, чему его научили встречи с Андре Уордом, а также заверил, что те неудачи не сломали его психологически.
«Я перезагрузил тело и мозги. Я перезагрузился психологически. Я не сломался на ментальном уровне после встречи с Уордом. У меня стало больше опыта, и я хорошо себя чувствую. Уважаю Шабранского, он сильный и очень мотивированный оппонент. Для него это будет первый титульный бой.
Что касается моих поражений от Уорда, то ещё до встречи с Чилембой я стал терять концентрацию. Имею ввиду, что перестал фокусироваться на боксе. Я стал пропускать много тренировок и много путешествовать. Жизнь надрала мне зад и многому меня научила. Бог послал мне Уорда, чтобы показать, как я должен дальше развивать карьеру. Я очистил своё тело и мысли. Я перезагрузился, и теперь я счастлив, — приводит слова Ковалёва BoxingScene.