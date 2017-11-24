Ковалёв: Жизнь дала мне урок, и Бог послал мне Уорда

Источник: РИА "Новости"

В преддверии поединка россиянин рассказал, чему его научили встречи с Андре Уордом, а также заверил, что те неудачи не сломали его психологически.

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«Я перезагрузил тело и мозги. Я перезагрузился психологически. Я не сломался на ментальном уровне после встречи с Уордом. У меня стало больше опыта, и я хорошо себя чувствую. Уважаю Шабранского, он сильный и очень мотивированный оппонент. Для него это будет первый титульный бой.