«Жизнь меня изрядно потрепала»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин может парализовать США до 2020 года
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Яна Рудковская надела яркое платье с орнаментом
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
ХК Динамо0
Югра0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Астана1
Вильярреал2
Футбол. Еврокубки
21:00
Локомотив М
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
21:00
Лугано
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
21:00
Виктория Пл
Стяуа
Футбол. Еврокубки
21:00
БАТЭ
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:00
Кельн
Арсенал
Футбол. Еврокубки
21:00
Коньяспор
Марсель
Футбол. Еврокубки
21:00
Зальцбург
Витория Гимарайнш
Футбол. Еврокубки
21:00
Эстерсунд
Заря Лг
Футбол. Еврокубки
21:00
Атлетик
Герта
Футбол. Еврокубки
21:00
Ницца
Зюлте-Варегем
Футбол. Еврокубки
21:00
Лацио
Витесс
Футбол. Еврокубки
21:00
Зенит
Вардар
Футбол. Еврокубки
21:00
Русенборг
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
23:05
Маккаби Тель-Авив
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:05
Скендербеу
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:05
Партизан
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:05
Брага
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:05
Лудогорец
Истанбул ББ
Футбол. Еврокубки
23:05
Милан
Аустрия В
Футбол. Еврокубки
23:05
АЕК
Риека
Футбол. Еврокубки
23:05
Эвертон
Аталанта
Футбол. Еврокубки
23:05
Лион
Аполлон
Футбол. Еврокубки
23:05
Шериф
Злин
Хоккей. НХЛ
06:30
Анахайм Дакс2
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Виннипег Джетс2
Все события
"Секунда от смерти": как В. Буре боролся за жизнь после инсульта
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил Рунет
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов
Слушания в МОК дел семи российских спортсменов шли более 6 часов
Джим Керри откровенно рассказал о своей депрессии
Андрей Малахов с женой повеселились на дне рождения друга
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Фоторепортажи
7Мадридское дерби обошлось без забитых мячей
20«Динамо» — «Ахмат»: ничья в Химках
20:25 (мск), источник: Газета.Ру

«Жизнь меня изрядно потрепала»

Российский боксер Сергей Ковалев на пресс-конференции перед боем с украинцем Вячеславом Шабранским за вакантный титул чемпиона мира в весе до 79,4 кг по версии WBO заявил, что пришел в себя после двух поражений от американца Андре Уорда и потери всех титулов и стал более ответственно подходить к тренировкам. Шабранский сообщил, что его спарринг-партнерами при подготовки к бою были чемпионы мира россиянин Дмитрий Бивол и американец Дэвид Бенавидес.

Долгожданное возвращение на ринг бывшего чемпиона мира по боксу по версиям WBA, IBF и WBO Сергея Ковалева состоится ранним воскресным утром по московскому времени. На знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке российский Крушитель встретится с украинцем Вячеславом Шабранским.

После двух подряд спорных поражений от американца Андре Уорда Ковалев, расставшись со своими титулами, едва не завершил профессиональную карьеру. Во всяком случае, он открыто заявлял о том, что всерьез размышлял над ответственным шагом.

Тем не менее, 34-летний боксер не стал вешать перчатки на гвоздь, а отправился в паломничество на гору Афон, после чего решил продолжить выступления.

В первой половине сентября была достигнута договоренность с Шабранским о проведении боя в «Мэдисон Сквер Гарден». 30-летний уроженец Житомира считается неуступчивым и опасным соперником, который может преподнести неприятный сюрприз.

В среду, 22 ноября, в США состоялась финальная пресс-конференция боксеров перед поединком, на которой Ковалев заявил, что полностью отошел от поражения Уорду техническим нокаутом.

«Я провел полную перезарядку и перезагрузку тела, духа и мыслей. Меня не сломал бой, который я проиграл психологически. Я набрался опыта, и сейчас я чувствую себя хорошо», — приводит слова боксера boxingscene.com.

Безоговорочный фаворит боя Ковалев выразил уважение к своему сопернику и заверил, что готов к любым неожиданностям.

«Я уважаю его, он настоящий боец. Сейчас мой соперник крайне мотивирован и очень опасен, так как впервые будет драться за титул», — продолжил российский боксер.

Перед журналистами Ковалев был предельно откровенен и признался, что готовился к своим последним трем боям с недостаточной самоотдачей и концентрацией, что безусловно отразилось на его выступлениях.

«Я перестал концентрироваться на своей боксерской карьере перед боем с Чилембой. Я начал много путешествовать, отдыхать и пропускать тренировки. Все увидели, к чему привел такой образ жизни — плохому бою против Чилембы и двум поражениям от Уорда. Жизнь преподала мне урок и изрядно меня потрепала.

Господь послал мне Уорда, чтобы продемонстрировать мне, каким образом я должен продолжать свою карьеру. Я очистил свои тело и разум, и сейчас счастлив, — заключил Ковалев.

Напомним, что поединок с южноафриканцем Айзеком Чилембой считался для российского боксера разминочным перед поединком с Уордом, однако соперник Ковалева продержался на ринге все 12 раундов, а Сергей потом признавал, что бой оказался значительно тяжелее, чем могло показаться.

В свою очередь, Шабранский не намерен просто так, и, принимая статус андердога, усиленно готовился к встрече с Крушителем.

На пресс-конференции Шабранский поделился с журналистами, что его спарринг-партнерами в процессе подготовки к бою были чемпионы мира Дмитрий Бивол и Дэвид Бенавидес.

В первой половине десятинедельного тренировочного цикла основным партнером украинца был держатель пояса по версии WBA Бивол, однако в начале ноября он покинул лагерь Шабранского и улетел в Монте-Карло, где защитил свой титул в бою с австралийцем Трентом Бродхерстом.

После отбытия Бивола за украинца принялся 20-летний американец Бенавидес, который в сентябре завоевал свой первый титул чемпиона мира по версии WBC (в весе до 76,2 кг).

«Когда спаррингуешь с парнями элитного уровня, чувствуешь себя комфортно. Я ощущаю, что готов воспользоваться своим шансом», — сказал Шабранский на пресс-конференции.

Тренер боксера Мэнни Роблес объяснил такой серьезный выбор спарринг-партнеров.

«Мы попросили о помощи монстров, потому что он выйдет на ринг против монстра. Ему очень помогли эти спарринги, потому что с каждым посещением тренировочного зала он был вынужден показывать все, на что способен. Против таких ребят по-другому не получится — ты должен постоянно выкладываться, и у тебя нет времени на отдых. Надо понимать, что даже если это и спарринг-матч, то боксеры все равно работают по-настоящему, — подчеркнул Роблес.

Ковалев провел на профессиональном ринге 33 боя, одержал 30 побед (26 досрочно), одну схватку завершил вничью и потерпел два поражения — от Уорда. Шабранский провел 20 боев, одержал 19 побед (16 — нокаутом) и потерпел лишь одно поражение.

 Нейрохирург рассказал о болезни, от которой умер Хворостовский
Наблюдатели ОБСЕ опубликовали фото военной техники в Луганске
«Список Дюшес». Убийственное доказательство или просто бумажка?
Российские керлингистки отобрались на чемпионат мира-2018
Акинфеев не попал в команду недели Лиги чемпионов
Слушания дел семи российских спортсменов в МОК шли более 6 часов
41-летний Овечкин и Кучеров. Кто из звёзд доиграет до ОИ-2026?
Стал известен состав «Зенита» на матч Лиги Европы с «Вардаром»
СМИ: Ближайший матч «Халла» определит судьбу Слуцкого
Новости
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
Какие головные уборы стоит покупать, а какие пора сжечь Можно быть дивой от макушки до кончиков пальцев, но нелепый головной убор сведет все усилия к нулю
Дети
Андрей Малахов выбрал имя для сына Телеведущий прислушался к мнению публики.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь