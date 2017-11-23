«Жизнь меня изрядно потрепала»

Долгожданное возвращение на ринг бывшего чемпиона мира по боксу по версиям WBA, IBF и WBO Сергея Ковалева состоится ранним воскресным утром по московскому времени. На знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке российский Крушитель встретится с украинцем Вячеславом Шабранским.

После двух подряд спорных поражений от американца Андре Уорда Ковалев, расставшись со своими титулами, едва не завершил профессиональную карьеру. Во всяком случае, он открыто заявлял о том, что всерьез размышлял над ответственным шагом.

Тем не менее, 34-летний боксер не стал вешать перчатки на гвоздь, а отправился в паломничество на гору Афон, после чего решил продолжить выступления.

В первой половине сентября была достигнута договоренность с Шабранским о проведении боя в «Мэдисон Сквер Гарден». 30-летний уроженец Житомира считается неуступчивым и опасным соперником, который может преподнести неприятный сюрприз.

В среду, 22 ноября, в США состоялась финальная пресс-конференция боксеров перед поединком, на которой Ковалев заявил, что полностью отошел от поражения Уорду техническим нокаутом.

«Я провел полную перезарядку и перезагрузку тела, духа и мыслей. Меня не сломал бой, который я проиграл психологически. Я набрался опыта, и сейчас я чувствую себя хорошо», — приводит слова боксера boxingscene.com.

Безоговорочный фаворит боя Ковалев выразил уважение к своему сопернику и заверил, что готов к любым неожиданностям.

«Я уважаю его, он настоящий боец. Сейчас мой соперник крайне мотивирован и очень опасен, так как впервые будет драться за титул», — продолжил российский боксер.

Перед журналистами Ковалев был предельно откровенен и признался, что готовился к своим последним трем боям с недостаточной самоотдачей и концентрацией, что безусловно отразилось на его выступлениях.

«Я перестал концентрироваться на своей боксерской карьере перед боем с Чилембой. Я начал много путешествовать, отдыхать и пропускать тренировки. Все увидели, к чему привел такой образ жизни — плохому бою против Чилембы и двум поражениям от Уорда. Жизнь преподала мне урок и изрядно меня потрепала.

Господь послал мне Уорда, чтобы продемонстрировать мне, каким образом я должен продолжать свою карьеру. Я очистил свои тело и разум, и сейчас счастлив, — заключил Ковалев.

Напомним, что поединок с южноафриканцем Айзеком Чилембой считался для российского боксера разминочным перед поединком с Уордом, однако соперник Ковалева продержался на ринге все 12 раундов, а Сергей потом признавал, что бой оказался значительно тяжелее, чем могло показаться.

В свою очередь, Шабранский не намерен просто так, и, принимая статус андердога, усиленно готовился к встрече с Крушителем.

На пресс-конференции Шабранский поделился с журналистами, что его спарринг-партнерами в процессе подготовки к бою были чемпионы мира Дмитрий Бивол и Дэвид Бенавидес.

В первой половине десятинедельного тренировочного цикла основным партнером украинца был держатель пояса по версии WBA Бивол, однако в начале ноября он покинул лагерь Шабранского и улетел в Монте-Карло, где защитил свой титул в бою с австралийцем Трентом Бродхерстом.

После отбытия Бивола за украинца принялся 20-летний американец Бенавидес, который в сентябре завоевал свой первый титул чемпиона мира по версии WBC (в весе до 76,2 кг).

«Когда спаррингуешь с парнями элитного уровня, чувствуешь себя комфортно. Я ощущаю, что готов воспользоваться своим шансом», — сказал Шабранский на пресс-конференции.

Тренер боксера Мэнни Роблес объяснил такой серьезный выбор спарринг-партнеров.

«Мы попросили о помощи монстров, потому что он выйдет на ринг против монстра. Ему очень помогли эти спарринги, потому что с каждым посещением тренировочного зала он был вынужден показывать все, на что способен. Против таких ребят по-другому не получится — ты должен постоянно выкладываться, и у тебя нет времени на отдых. Надо понимать, что даже если это и спарринг-матч, то боксеры все равно работают по-настоящему, — подчеркнул Роблес.