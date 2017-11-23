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«Жизнь меня изрядно потрепала»
Российский боксер Сергей Ковалев на
Российский боксер Сергей Ковалев на
Долгожданное возвращение на ринг бывшего чемпиона мира по боксу по версиям WBA, IBF и WBO Сергея Ковалева состоится ранним воскресным утром по московскому времени. На знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден» в
После двух подряд спорных поражений от американца Андре Уорда Ковалев, расставшись со своими титулами, едва не завершил профессиональную карьеру. Во всяком случае, он открыто заявлял о том, что всерьез размышлял над ответственным шагом.
Тем не менее, 34-летний боксер не стал вешать перчатки на гвоздь, а отправился в паломничество на гору Афон, после чего решил продолжить выступления.
В первой половине сентября была достигнута договоренность с Шабранским о проведении боя в «Мэдисон Сквер Гарден». 30-летний уроженец Житомира считается неуступчивым и опасным соперником, который может преподнести неприятный сюрприз.
В среду, 22 ноября, в США состоялась финальная
«Я провел полную перезарядку и перезагрузку тела, духа и мыслей. Меня не сломал бой, который я проиграл психологически. Я набрался опыта, и сейчас я чувствую себя хорошо», — приводит слова боксера boxingscene.com.
Безоговорочный фаворит боя Ковалев выразил уважение к своему сопернику и заверил, что готов к любым неожиданностям.
«Я уважаю его, он настоящий боец. Сейчас мой соперник крайне мотивирован и очень опасен, так как впервые будет драться за титул», — продолжил российский боксер.
Перед журналистами Ковалев был предельно откровенен и признался, что готовился к своим последним трем боям с недостаточной самоотдачей и концентрацией, что безусловно отразилось на его выступлениях.
«Я перестал концентрироваться на своей боксерской карьере перед боем с Чилембой. Я начал много путешествовать, отдыхать и пропускать тренировки. Все увидели, к чему привел такой образ жизни — плохому бою против Чилембы и двум поражениям от Уорда. Жизнь преподала мне урок и изрядно меня потрепала.
Господь послал мне Уорда, чтобы продемонстрировать мне, каким образом я должен продолжать свою карьеру. Я очистил свои тело и разум, и сейчас счастлив, — заключил Ковалев.
Напомним, что поединок с южноафриканцем Айзеком Чилембой считался для российского боксера разминочным перед поединком с Уордом, однако соперник Ковалева продержался на ринге все 12 раундов, а Сергей потом признавал, что бой оказался значительно тяжелее, чем могло показаться.
В свою очередь, Шабранский не намерен просто так, и, принимая статус андердога, усиленно готовился к встрече с Крушителем.
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В первой половине десятинедельного тренировочного цикла основным партнером украинца был держатель пояса по версии WBA Бивол, однако в начале ноября он покинул лагерь Шабранского и улетел в
После отбытия Бивола за украинца принялся 20-летний американец Бенавидес, который в сентябре завоевал свой первый титул чемпиона мира по версии WBC (в весе до 76,2 кг).
«Когда спаррингуешь с парнями элитного уровня, чувствуешь себя комфортно. Я ощущаю, что готов воспользоваться своим шансом», — сказал Шабранский на
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«Мы попросили о помощи монстров, потому что он выйдет на ринг против монстра. Ему очень помогли эти спарринги, потому что с каждым посещением тренировочного зала он был вынужден показывать все, на что способен. Против таких ребят
Ковалев провел на профессиональном ринге 33 боя, одержал 30 побед (26 досрочно), одну схватку завершил вничью и потерпел два поражения — от Уорда. Шабранский провел 20 боев, одержал 19 побед (16 — нокаутом) и потерпел лишь одно поражение.