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17:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Нокаут-машина» и бой за пояс от WBC. Кто из казахстанцев выйдет на ринг в декабре

Казахстанские боксеры Батыр Джукембаев, Иван Дычко и Али Ахмедов вернутся на ринг в декабре, чтобы продолжить свои победные серии среди профессионалов. Календарь выступления отечественных спортсменов в последнем месяце года — в материале корреспондента Vesti.kz.

Первым, кто начнет боксерский марафон, станет 24-летний средневес Мейирим Нурсултанов. Казахстанец будет боксировать не в декабре, но примет участие в одном из главных шоу последних месяцев 2017 года. 25 ноября Нурсултанов выступит в андеркарте титульного боя за пояс WBO в полутяжелом весе между Сергеем Ковалевым (30−2−1, 26 КО) и Вячеславом Шабранским (19−1, 16 КО), который пройдет на арене Madison .

Выделим также возвращение на ринг Батыра Джукембаева, который досрочно выиграл девять из 10 проведенных боев и получил неофициальное прозвище «нокаут-машина». 26-летний казахстанец выступит в вечере бокса, где британец Билли Джо Сондерс (25−0, 12 КО) будет защищать пояс по версии WBO в среднем весе в бою с Давидом Лемье (38−3, 33 КО) из Канады.

25 ноября, Нью-Йорк (США)

Мейирим Нурсултанов (4−0, 3 КО) — Эрик Мун (7−0, 6 КО, США) — средний вес;.

1 декабря, Тампа (США)

Иван Дычко (2−0, 2 КО) — Ламарко Эллис (2−4, 1 КО) — тяжелый вес;.

8 декабря, Раунд Рок (Техас, США)

За титулы по версиям NABF Junior и WBC Youth World.

Али Ахмедов (9−0, 7 КО) — ДеШон Вебстер (9−0, 6 КО) — полутяжелый вес.

Искандер Харсан (2−0, 2 КО) — Давид Альфаро (1−0, 0 КО) — второй легчайший вес;.

12 декабря, Екатеринбург (Россия)

Рустам Сваев (1−0, 0 КО) — Равшан Эргашев (дебют) — средний вес.

Станислав Калицкий (2−0, 2 КО) — Роял Алырзаев (2−2, 0 КО) — легкий вес;.

14 декабря, Квебек (Канада)

Абылайхан Хусаинов (6−0, 5 КО) — соперник не определен — легкий вес.

Нурзат Сабиров (3−0, 3 КО) — соперник не определен — второй средний вес;.

16 декабря, Квебек (Канада)

Батыр Джукембаев (10−0, 9 КО) — соперник не определен — первый полусредний вес;.

30 декабря, Алматы (Казахстан)

Айдын Ельжанов (4−0, 3 КО) — Сергей Дудинский (3−1, 2 КО) — второй легчайший вес.

Виктор Коточигов (5−0, 2 КО) — Александр Подольский (9−1, 3 КО) — легкий вес.

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