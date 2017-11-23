Тарасенко забросил две шайбы и отдал две голевые передачи, а в середине второго периода подрался с Беннингом, оформив таким образом «хет-трик Горди Хоу».
Бой экс-чемпиона мира по боксу Градовича в Екатеринбурге отменен из-за проблем со зрением
МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Поединок бывшего чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 57,15 кг Евгения Градовича с австралийцем Ти Джеем Дохени, который был запланирован на 15 декабря в Екатеринбурге, отменен