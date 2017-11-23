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15:48 (мск), источник: ТАСС

Бой экс-чемпиона мира по боксу Градовича в Екатеринбурге отменен из-за проблем со зрением

МОСКВА, 23 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Поединок бывшего чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 57,15 кг Евгения Градовича с австралийцем Ти Джеем Дохени, который был запланирован на 15 декабря в Екатеринбурге, отменен из-за проблем со зрением у россиянина.

Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов, представляющий интересы спортсмена.

«Градович не будет боксировать 15 декабря», — сказал Титов.

Россиянин с 2013 по 2015 год владел титулом чемпиона мира IBF в полулегком весе. Всего в активе 31-летнего Градовича 23 победы (9 нокаутом), два поражения и одна ничья.

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