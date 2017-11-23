Жакиянов прокомментировал непрохождение Барнеттом обязательного допинг-теста
Казахстанский
Казахстанский
«После боя допинг офицеры обычно не отходят от спортсменов и требуют сдать тест. Я сдал все анализы, которые требовались в течение двух часов. Барнетта забрали в больницу, мы ждали, что он сдаст тест, но потом уехали. Оказалось, он так и не сдал его. Мой промоутер сказал, что не оставит это так. Представляете, если бы так сделал я? Да меня бы там просто съели. А его защищают, все встали на его сторону», — сказал Жакиянов.
Менеджер казахстанского боксера Филип Фондю, чтобы добиться справедливости в вопросе с проигнорированным Райаном Барнеттом
«Неприятно осознавать, что борьба была не честной. Я был уверен в себе, в том, что я не использовал запрещённые вещества, я пошел и сдал
Поединок Жаната Жакиянова и Райана Барнетта состоялся 21 октября в Северной Ирландии. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и выиграл у Жакиянова пояс WBA (Super).
«Я должен был его либо нокаутировать, либо выиграть с большим преимуществом. Я осознаю, что сделал недостаточно для того, чтобы подняли мою руку. После того, как он не сдал тест, я думаю, что он