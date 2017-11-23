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13:45 (мск), источник: Sports.kz

Жакиянов прокомментировал непрохождение Барнеттом обязательного допинг-теста

Казахстанский боксер-профессионал Жанат Жакиянов рассказал, что думает о своем сопернике североирландце Райане Барнетте, который не сдал допинг-тест после боя.

Допинг-тестирование является обязательной процедурой во всех боях за титулы чемпиона мира. Команда Жакиянова направила протест в WBA и IBF для выяснения обстоятельств.

«После боя допинг офицеры обычно не отходят от спортсменов и требуют сдать тест. Я сдал все анализы, которые требовались в течение двух часов. Барнетта забрали в больницу, мы ждали, что он сдаст тест, но потом уехали. Оказалось, он так и не сдал его. Мой промоутер сказал, что не оставит это так. Представляете, если бы так сделал я? Да меня бы там просто съели. А его защищают, все встали на его сторону», — сказал Жакиянов.

Менеджер казахстанского боксера Филип Фондю, чтобы добиться справедливости в вопросе с проигнорированным Райаном Барнеттом допинг-тестом, направляет письма в федерации и боксерские организации, пока что безуспешно.

«Неприятно осознавать, что борьба была не честной. Я был уверен в себе, в том, что я не использовал запрещённые вещества, я пошел и сдал допинг-тест. Если же ты знал, что это обязательная процедура, осознанно проигнорировал ее, значит ты не чист, значит принимал что-то. Каждый спортсмен на моем месте хотел бы соревноваться в честной, справедливой борьбе. Я понимаю, что у него было преимущество и судьи, и то что он боксирует дома, но то, что допинг принимал, вот это вот обидно», — считает Жанат.

Поединок Жаната Жакиянова и Райана Барнетта состоялся 21 октября в Северной Ирландии. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу местному бойцу, который защитил титул IBF и выиграл у Жакиянова пояс WBA (Super).

«Я должен был его либо нокаутировать, либо выиграть с большим преимуществом. Я осознаю, что сделал недостаточно для того, чтобы подняли мою руку. После того, как он не сдал тест, я думаю, что он что-то принимал и мне неприятно не от того, что я проиграл бой и потерял пояса, а от того, что я проиграл в нечестной борьбе», — подытожил Жакиянов.

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