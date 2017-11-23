Ковалев попробует перезапустить карьеру

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Противостоять ему в борьбе за пояс чемпиона WBO в полутяжелом весе будет украинец Вячеслав Шабранский.

Еще совсем недавно, когда Адонис Стивенсон бегал от боя, Ковалеву в своем весе было скучновато — не было достойных соперников, а три пояса из четырех он уже и так забрал в свои руки. Но потом грянуло неожиданное поражение от Уорда, а затем и второе — спорное и обидное — в реванше. Уорд покрасовался в своем новом статусе и завершил карьеру, сдав пояса. Пылились они недолго.

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За время с тех пор, как Ковалев был на вершине, все изменилось. Подрос Дмитрий Бивол, который был временным чемпионом мира, а стал — регулярным. Артур Бетербиев, давний соперник Сергея по олимпийской сборной России, завоевал титул IBF, победив Энрико Келлинга из Германии. Третьим поясом по-прежнему владеет Стивенсон. Четвертый — пока вакантный — достанется Ковалеву или Шабранскому. И если выиграет Ковалев, то он не только вернет себе один из титулов, но и откроет мир новых перспектив в своем дивизионе — казалось бы, уже завоеванном раньше.

Поэтому бой с Шабранским будет для Ковалева неким моментом истины. Позади — два неприятных поражения, потеря трех чемпионских поясов, восстановление, смена тренера, а также тяжелая подготовка. Россиянин многое пересмотрел в работе, стал тщательнее следить за питанием, по-новому подошел к тренировочному процессу. Главная интрига, — помимо результата, конечно, — что мы увидим на ринге в исполнении Сергея?

С НОВОЙ КОМАНДОЙ

Принципиально нового Ковалева мы увидим едва ли — у них с тренером Аброром Турсунпулатовым было чуть больше месяца, чтобы что-то подтянуть, и разумный тренер не стал бы вносить кардинальных изменений, однако же и за этот срок команда могла помочь спортсмену сделать важный шаг вперед.

— Будем что-то добавлять к его старой базе, — признался Турсунпулатов в интервью «СЭ». — Изменения будут, но не скажу, что разительные. А вот к следующему бою уже можно попробовать сделать нового Ковалева.

Специалист подчеркнул, что боксер работал не только над физической подготовкой и техникой, но и над психологической составляющей. Поражения его не сломили, напротив, на этот бой Сергей очень мотивирован.

— Сергей отошел от поражений, — продолжил тренер. — Есть осадок, конечно. Но есть и мотивация — себя показать и свое вернуть. Он готов к любым нагрузкам и любым испытаниям. Когда Сергей узнал, что бой будет за титул, то стал работать еще усерднее.

Всю подготовку Ковалев концентрировался на себе и своем прогрессе, оставив мысли о сопернике на потом.

— Слышал, Шабранский — хороший боксер, — говорит Турсунпулатов. — Но мы сейчас прежде всего должны работать над собой. А потом посмотрим на соперника и составим план. Знаю, у Вячеслава есть рост, сила, он моложе. Он мотивирован, ведь бой будет титульным — мы должны быть к этому готовы. Но у нас тоже мотивация сильная — надо вернуть свое. То, что у нас отобрали.

ВАЖНЫЙ ДЛЯ КАЖДОГО

В послужном списке украинского боксера уже двадцать боев, этот для него станет первым титульным. При этом он давно боксирует в США, уже бился за региональные титулы и выступал на крупных аренах. Однажды проигрывал — кубинцу Салливану Баррере в декабре прошлого года. Тогда же, когда Ковалев проиграл Уорду. Правда, после этого Шабранский провел еще два боя, победил сначала неизвестного американского боксера, а потом еще одного. Прямо скажем, Ковалев — самый серьезный соперник в его послужном списке.

Для Шабранского пояс — мир новых перспектив в профессиональном боксе. Для Ковалева этот мир уже открыт, но сейчас важно не упускать шанс на возвращение, он важен как никогда для будущего спортсмена.

— Впереди бой, и мы не можем сейчас думать обо всем сразу, — говорит тренер Ковалева. — Спортсмена тоже не надо перегружать. Мы полностью сконцентрированы на поединке с Шабранским. Пока подготовка во главе угла, а после спокойно сядем и дальнейший план составим.

А вот промоутер Сергея высказывается о перспективах прямо — вернем один пояс, пойдем за вторым.

— Безусловно, после победы Ковалева будет незамедлительно ждать объединительный бой, это наш план, — отметила Кэти Дува. — На примете есть Бетербиев. Этот поединок хотят увидеть. Мы могли провести его несколько лет назад. Но на тот момент его команда ответила отказом, сказав, что он еще не готовы. Сейчас он — чемпион мира. Я думаю, что Бетербиев точно готов.